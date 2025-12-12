½¤¤¤Ï¤Ò¤É¤¯ÄÞ¤Ï¿¤ÓÊüÂê¤ÇÌÓ¶Ì¤À¤é¤±¤Î¸¤¡ÄÀ¨»´¤ÊÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¸½¾ì¤Î17É¤¤«¤é2É¤¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¥ï¥¿¥·¥Ë¥Ç¥¥ë¥³¥È¡×¤Ï2020Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿Æ°Êª»Ù±çÃÄÂÎ¤À¡£
ÂåÉ½¤Îºä¾åÃÎ»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¸Ä¿Í¤Ç¼Î¤ÆÇ¤ä¼Î¤Æ¸¤¤òÊÝ¸î¤·¡¢¾ùÅÏ¤Ë·Ò¤²¤ëÊÝ¸î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤ËÃÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ°Ê¹ß¡¢Åìµþ¡¢Ê¡Åç¡¢ÀéÍÕ¤ÎÊÝ·ò½ê¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÄó·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ôÌ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¥ï¥¿¥·¥Ë¥Ç¥¥ë¥³¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥ï¥¿¥Ç¥¡Ë¤Ç¡¢ºä¾å¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ºä¾å¤µ¤ó¤é¤ÎÊÝ¸îÆ°Êª¤¿¤Áµß½Ð¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¤Î¤«
2024Ç¯10·î¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥ï¥¿¥Ç¥¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ê¥Ã¥Ä¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Ô¥³¡×¤À¡£
2É¤¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤ÎÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Ç¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿17É¤¤Î¸¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ã¥Ä¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Ô¥³¡×¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤È¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤È¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï»ô¤¤¼ç¤ÎµöÍÆ¿ô¤ò±Û¤¨ÌµÃá½ø¤ËÆ°Êª¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ô°éÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤ò¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï»ô¤¤¼ç¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£°Ê¾å¤ËÆ°Êª¤¬Áý¤¨¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤äÀ¸Ì¿°Ý»ý¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ìÈÌ²ÈÄí¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°Æ·ï¤Ë²¿ÅÙ¤â´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Îµ»ö¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿·»ÄïÇ¤ÎÇòÊÆ¤È¸¼ÊÆ¤ä20É¤¤Î½©ÅÄ¸¤¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë°¦¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â4·î¤Ë50É¤¡¢6·î¤Ë¤Ï36É¤¤È¤¤¤¦¿ô¤Î»ô°éÊø²õÇ¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£5É¤¡¢8É¤¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¿Æ¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Î»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢¸½¾õ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤Ç§ÃÎ¾É¤äÀº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Àº¿À²Ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤«¤é¡¢¡ØÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤À¤«¤é¤ÈÊÝ·ò½ê¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°ÊªÃ´Åö¤ÎÊÝ·ò½ê¤ä°¦¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¿ÍÂ¦¤ÎÌ±À¸°Ñ°÷¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤¬¤â¤Ã¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êºä¾å¡Ë
¡Ö¤É¤Î»Ò¤âÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿17É¤¤Î¸¤¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¿Í´·¤ì¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë°ìÈÌ¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÅÐÏ¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤Ë°ú¤¼è¤ê¶¨ÎÏ°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯½¤¤¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢ÌÓ¶Ì¤ä±ø¤ì¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÓ¤ò´¢¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÃ»ÌÓ°Ê³°¤Î»Ò¤Ï´Ý´¢¤ê¡£ÄÞ¤â¿¤ÓÊüÂê¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Í²û¤Ã¤³¤¤»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥É¥ª¥É¤·¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¥È¥¤¥ì¤Ï¥·¡¼¥È¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×(ºä¾å)
ËþÂ¤Ë±Â¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢¹Ó¤ì¤¿´Ä¶¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¡¢¿Í¤Ë¹½¤ï¤ì¤º¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é°ìÅÙ¤â»¶Êâ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸¤¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤æ¤¨¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤òÃÎ¤é¤º¡¢¸¤Æ±»Î¤ÎÊý¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î»Ò¤âÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤Èºä¾å¤Ï»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁ´Æ¬¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¦°÷¤µ¤ó¤Ë¡Ø°ìÈÖ¿´ÇÛ¤Ê»Ò¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø°ìÈÖ¾®¤µ¤Ê¤³¤Î»Ò¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Â¾¤Î»Ò¤È°ì½ï¤À¤È±Â¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤«¤Ê¤ê²²ÉÂ¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÇò¤¤»Ò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×(ºä¾å)
¤½¤ì¤¬¥Ñ¥Ô¥³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1É¤¡¢»öÁ°¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¸¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥Ã¥Ä¤À¡£
¡þÂ¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö¾ùÅÏ¤·¤ä¤¹¤¤»Ò¡×¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¥ï¥¿¥Ç¥¤Îºä¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¡Ö¿´ÇÛ¤Ê»Ò¡×¡Ö¾ùÅÏ¤Ç¤¤Ê¤½¤¦¤Ê»Ò¡×¡ÖÉÂµ¤¤Ê¤É¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¡×¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£°ÊÁ°¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢ºä¾å¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ò¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç»à¤Ê¤»¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Î°¦¾ð¤òÃÎ¤ê¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¥Ñ¥Ô¥³¤â¥ê¥Ã¥Ä¤â¤Þ¤¿¡¢¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤â°¦¾ð¤âÃÎ¤é¤º¤Ë°é¤Ã¤¿¸¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¸åÊÔ¡ÖÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤«¤éµß½Ð¡£¡Ö»¶Êâ¤òÉÝ¤¬¤ë¸¤¡×¤¬°¦¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤¤¿´ñÀ×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¸å¤ÎÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤È¡¢Èà¤é¤¬¡È²ÈÄí¸¤¡É¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¤À¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥Ã¥Ä¤ËË¬¤ì¤¿´ò¤·¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡ÛÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤«¤éµß½Ð¡£¡Ö»¶Êâ¤òÉÝ¤¬¤ë¸¤¡×¤¬°¦¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤¤¿´ñÀ×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î,
¾²ÃÈË¼,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ºë¶Ì,
¥À¥¤¥¹,
ÂçÁ¥,
ÆÁÅç