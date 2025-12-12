ブラックアクセントの特別仕様車

ホンダは軽乗用車の『Nボックス・カスタム』に、特別仕様車『ブラックスタイル（BLACK STYLE）』を設定し、12月12日に発売する。

【画像】精悍でリッチなスタイルのホンダNボックス・カスタム・ブラックスタイル 全14枚

本モデルは、上質かつ精悍なスタイルの『Nボックス・カスタム』をベースに、内外装にブラックをアクセントとしたパーツを採用し、よりスタイリッシュで洗練されたイメージとなっている。



ホンダNボックス・カスタム特別仕様車『ブラックスタイル』。 ホンダ

エクステリアではフォグライト・ガーニッシュやカスタムデザイン・フロントグリル、リアライセンス・ガーニッシュ、アルミホイールが『ベルリナブラック塗装』とされ、引き締まった印象を与える。

また、アウタードアハンドルやドアミラー、エンブレムは『クリスタルブラック・パール』塗装仕上げとし、全体の統一感が高められている。

質感を高めたインテリアと装備

『Nボックス・カスタム・ブラックスタイル』のインテリアには、オーナメントパネルを『ピアノブラック』仕上げとし、落ち着いた高級感を演出する。

さらにターボ仕様では、『プライムスムース・ドアライニングアームレスト』を採用し、質感の高さを強調する。



ホンダNボックス・カスタム特別仕様車『ブラックスタイル』。 ホンダ

また、『右側パワースライドドア』や『コンビニフック付シートバックテーブル』、『LEDフォグライト』、『本革巻ステアリングホイール』といった人気のアイテムを標準装備としている。

仕様体系と価格

『Nボックス・カスタム・ブラックスタイル』はNA（自然吸気）とターボ車が設定され、駆動方式は前輪駆動もしくは4輪駆動から選択できる。

ボディカラーは『プラチナホワイト・パール』、『メテオロイド・グレー・メタリック』、『クリスタルブラック・パール』の3色が設定され、クリスタルブラック・パール以外のカラーは3万3000円の有料色となる。



ホンダNボックス・カスタム特別仕様車『ブラックスタイル』。 ホンダ

価格は206万3600円（NA・FF）から233万900円（ターボ・4WD）となる。