+10ヤードの飛距離アップテク！右足を止めずに回しながら振り抜く

ドライバーの飛距離は力よりも“ワザ”を使えば誰でも簡単に伸ばせる！

もっと飛ばしたい人も飛ばなくなってしまった人もプロ直伝の飛ばしテクで10ヤード以上アップする打ち方をマスターしよう。

リキみとおさらば！ シェフラーっぽい打ち方で飛ばす！ 右足を止めずに回しながら振り抜く

肩も開いて問題なし！思い切って腰を回す！右足が暴れても気にしない！

右足の粘りは回転のブレーキになってしまう

右足で地面を蹴るとか踏ん張ろうとすると、体の回転にブレーキがかかりやすくなってしまう。

右足をクルッと回してスムーズに回転する

ドライバーショットは、リキむとスイングにブレーキがかかってスピードが落ちてしまいます。飛ばすためには体のどこも止めることなくフィニッシュまで一気にサラッ振り切りたい。そのためには、ダウンスイングで体が開くことを恐れずに思い切って回転することが大事だと考えています。

僕は右足を踏ん張らず、スコッティ・シェフラーのように足が暴れてもいいと思って体ごと回転するイメージをもって振っていますよ。

右足を踏ん張らずに体ごと一気に回転！

右足を踏ん張らず、暴れてもOKと割り切って回転すると、球のつかまりもよくなる。

いかがでしたか？ 右足を止めずに回して、力強くスイングしましょう！

小西たかのり

●こにし・たかのり／1992年生まれ、東京都出身。175㎝、81㎏。研修生を経て20歳でプロテスト合格し、翌13年には「日本プロゴルフ新人選手権」を制覇。23年からシード権を獲得。今年の「前澤杯」でツアー初優勝を遂げた。

構成＝鈴木康介、岡田豪太、小山俊正

写真＝田中宏幸