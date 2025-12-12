知人宅に預けた柴犬の“ネコ化”が進行… 愛犬のありえない仕草に「犬がやるの初めて見た」「猫に憧れたのかな？」
柴犬が後ろ足をそろえて座ったり、カゴに入ったりする猫のような行動を撮影した動画が、Instagramで話題を集めている。投稿したのは「にこリンボ おこリンボ ぺこリンボ」さん（@sibanikorimbo_grumpy_pekorimbo）。「ネコ科の柴犬」というタイトルで投稿された動画は240.7万回再生され、9.6万件の「いいね」を集めた。猫を飼っている知人宅に預けた後から見られるようになったという、愛犬ぺこリンボちゃんの「猫化」について飼い主さんに聞いた。
【写真】ちんまりとかごに入って、穏やかな時を過ごすネコ…犬？
――知人の方に預ける前後で、愛犬の行動や仕草にどのような変化が見られるようになりましたか？
「知人に預ける前は伸びる時は横に伸びていました。しかし、知人に預かってもらった後から縦に伸び始めたり後ろ足を揃える仕草をする様になりました」
――「ネコぽさ」を感じた具体的なエピソードや、特に印象的だった猫のような行動を詳しく教えてください。
「知人宅から帰ってきた翌朝、体を縦に伸ばし始めた事です」
――投稿にあるように、ケージやカゴなど狭い場所を好むようになったのはいつからでしょうか？また、その時の愛犬の様子をどのようにご覧になりましたか？
「狭い場所は小さい頃から好きでしたが、自分からカゴに入ったりする行動はありませんでした。カゴに入っている姿をみて知人宅に似た様な猫カゴがあったので、その影響かなと思いました」
コメント欄には「縦伸びも揃った後ろ足も、すごい！犬がやるのは初めてみたよー」「かごへの入り方が猫ちゃんですね」「猫に憧れたのかな？」「後ろ足、綺麗に揃えてるw」「座り方！！！とてもかわいいです」「ちんまり座りが可愛い過ぎます」といった声が寄せられている。
――甲子園の野球観戦中に熱心に応援していた様子は、愛犬のどのような性格を表していると思いますか？
「お転婆で元気な性格です」
――今回の「ネコ科の柴犬」のような、愛犬の予想外のユニークな行動に対して、飼い主様はどのような感情やリアクションをしていますか？
「猫にどれだけ染まっていくのか少し心配な気持ちもありますが、その変化も楽しみにしています」
