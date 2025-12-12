結婚生活も20年を超え、子育てがひと段落した頃にやってくる「熟年期」。長年連れ添ったパートナーとの関係は安定しているように見えて、実は過去に飲み込んだ「我慢」や「選択」が、今なお心のトゲとして残っていることも少なくありません。今回はひとり息子の中学受験にすべてを捧げたある夫婦のケースです。

「あなたのため」という言葉の呪縛

「息子が小学生のころ、私は間違いなく『教育虐待』の一歩手前にいたと思います。テストの点数が悪いとヒステリックに怒鳴り、良い点数を取ると過剰に褒める。あの子の人生のためだと言い聞かせていましたが、今思えば、私自身の見栄だったのかもしれません」



神奈川県に住む専業主婦・佐藤由美子さん（54歳・仮名）。夫の健一さん（56歳・仮名）は、当時激務で家に不在がち。「教育は君に任せる」というスタンスでした。

「妻が鬼のような形相で息子に勉強を教えているのを、私は見て見ぬふりをしていました。止めに入れば『あなたが協力しないからでしょ！』と火の粉が飛んでくる。だから、息子がリビングで泣きながら問題を解いていても、私は知らないふりをしていました」

結果として、長男の和人さん（仮名）は第一志望の難関私立中学に合格。その後も順調にエリートコースを歩み、現在は社会人2年目。立派に自立しました。 しかし、由美子さんの心には、当時の息子が見せた「怯えたような目」が、ずっとトゲのように刺さったままだったといいます。

転機は数ヵ月前、和人さんが結婚を機に実家を出ることになった引っ越しの前夜でした。 片付けを終え、久しぶりに親子3人で食卓を囲んでいたとき、健一さんが何気なく「お前、昔はよくリビングで泣きながら勉強してたなぁ。辛かったか？」と尋ねたのです。和人さんは苦笑いしながら、ビールを一口飲み、こう答えました。

「勉強？ ああ、大嫌いだったよ。辛いに決まってるじゃん」

その言葉に、由美子さんの心臓が跳ね上がりました。さらに和人さんは続けました。

「僕がサボると、母さん、この世の終わりみたいな顔して泣くじゃない？ あれを見るのが本当に嫌だったんだよ。僕が頑張らないといけないと、子ども心に必死だったんだと思う」

由美子さんは、その場に崩れ落ちそうになったといいます。「あなたのため」と強いてきた努力は息子のためではなく、母親の機嫌を取るための気遣いだったのです。

半数以上が「親をがっかりさせたくない」

株式会社スプリックス／SPRIXが2025年11月に発表した「中学受験に関する調査」によると、受験経験のある子どもに対し、勉強の目的を尋ねたところ、半数を超える50.5％が「親をがっかりさせたくないから」と回答しました。さらに「勉強で努力したり、いい成績をとると親が喜んでくれるのがうれしい」（44.7％）と続き、中学受験において、勉強そのものの楽しさや自分の達成感よりも親の気持ちを優先していることがわかります。

さらに「勉強で先生や親の期待に応えるのがストレスに感じるときもある」という回答が32.0％と、約3人に1人が大人のプレッシャーをストレスに感じています。その事実は、受験が終わって何年も経ってから、親に重い十字架としてのしかかることがあります。

「志望校に合格したときのあの笑顔も、私を安心させるためだったのかもしれない。本当は受験だってしたくなかったのかもしれない……そう思ってしまったんです」

食卓に沈黙が流れました。夫の健一さんも、止めに入らなかった自分を恥じ、下を向いていたといいます。 しかし、その沈黙を破ったのは、他ならぬ和人さんでした。

「でも勉強は嫌いだったけど、毎晩遅くまで勉強に付き合ってくれたのは嬉しかったし、夜食のおにぎりが美味しかったのも覚えている。父さんも必ず塾まで迎えに来てくれた、仕事で忙しかったのに」

そして、少し照れくさそうにこう続けました。

「あのときお父さんも、お母さんも、一緒に頑張ってくれたから、今の自分があるのは間違いない。良い学校に進学できて、良い会社に就職できたのも、中学受験で頑張ったからだと思ってる」

そして「これまでありがとう」と伝えてくれたといいます。その言葉を聞いた瞬間、由美子さんが抱き続けた呪縛が解けた気がしたといいます。

「『ごめんね』と謝る私に、息子は『なぜ謝るの。頑張ったのは僕なんだから』と笑っていました。本当に優しい子に育ったなと、誇らしい気持ちになりました」

中学受験は本人の意志よりも親のエゴが先行しがち。そこに行き過ぎた教育があり、心残りがあることもあるでしょう。しかし佐藤さん夫婦の場合、中学受験時にできた子育ての後悔をしっかりと精算できたようです。

