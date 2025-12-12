杉浦悠太が首位と3打差の6位発進 金子駆大15位、石川遼は64位【米男子最終予選会】
＜PGAツアー Qスクール（最終予選） 初日◇11日◇フロリダ州◇ダイズ・バレーC＝6850ヤード・パー70、ソーグラスCC＝7054ヤード・パー70＞来季のPGAツアー（米国男子ツアー）の出場権をかけた戦い。その第1ラウンドが行われた。
【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ
フロリダ州のTPCソーグラス ダイズ・バレーCとソーグラスCCの2会場を使用する予選会に、日本勢は2次予選を通過した石川遼、杉浦悠太、そして日本ツアーの賞金王に輝いた金子駆大の3人が出場している。ダイズ・バレーCをプレーした杉浦が、6バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「67」で回り、3アンダー・6位タイの好発進を見せた。ソーグラス ダイズ・バレーCを回る金子は3バーディ・1ボギーの「68」で、2アンダー・15位タイ、同コースをプレーした石川は、4バーディ・4ボギーの「70」として、イーブンパー・64位タイで初日を終えた。2020ｰ21年シーズンに日本ツアーで賞金王に輝いたチャン・キムが、トータル6アンダー・首位発進を決めた。カットなしの72ホールで行われ、競技終了時点での『上位5人』に来季の出場権が付与される。昨年までは5位“タイ”までだったが、今年からタイをのぞく“5人”に変更。なお、タイの場合はプレーオフが実施される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子最終予選会 初日の結果
櫻井心那が米予選会を10位通過 西村優菜、渋野日向子も涙の出場権獲得
来季15人目の米女子ツアーメンバーが誕生！ 米予選会会場で聞こえてきた“相乗効果”「アメリカでの優勝が…」
新王者・金子駆大 見据える次のステージ「海外へのスタートライン」
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング
【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ
フロリダ州のTPCソーグラス ダイズ・バレーCとソーグラスCCの2会場を使用する予選会に、日本勢は2次予選を通過した石川遼、杉浦悠太、そして日本ツアーの賞金王に輝いた金子駆大の3人が出場している。ダイズ・バレーCをプレーした杉浦が、6バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「67」で回り、3アンダー・6位タイの好発進を見せた。ソーグラス ダイズ・バレーCを回る金子は3バーディ・1ボギーの「68」で、2アンダー・15位タイ、同コースをプレーした石川は、4バーディ・4ボギーの「70」として、イーブンパー・64位タイで初日を終えた。2020ｰ21年シーズンに日本ツアーで賞金王に輝いたチャン・キムが、トータル6アンダー・首位発進を決めた。カットなしの72ホールで行われ、競技終了時点での『上位5人』に来季の出場権が付与される。昨年までは5位“タイ”までだったが、今年からタイをのぞく“5人”に変更。なお、タイの場合はプレーオフが実施される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子最終予選会 初日の結果
櫻井心那が米予選会を10位通過 西村優菜、渋野日向子も涙の出場権獲得
来季15人目の米女子ツアーメンバーが誕生！ 米予選会会場で聞こえてきた“相乗効果”「アメリカでの優勝が…」
新王者・金子駆大 見据える次のステージ「海外へのスタートライン」
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング