1児の母・木村沙織、“マリオ”モチーフの手作りキャラ弁を披露「愛に溢れたお弁当」「すごいクオリティー」「めっちゃ上手」
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。長男・煌太郎くん（こうたろう／2）のために作った、人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズをモチーフにした“キャラ弁”を披露した。
【写真】「すごいクオリティー」木村沙織が披露したマリオのキャラ弁
木村は「マリオのバランス難しいな〜」と書き出しつつ、マリオの顔がデザインされたキャラ弁の写真をアップ。献立は「焼きそば、エビフライ、ウインナーにブロッコリー、白ごはん！」と、長男の好きなものが詰まった内容を紹介した。
その結果、「今回は好きなものだらけにしたからキノピオもどきのトマト&うずらの卵以外は完食」と、ほぼ完食だったことを報告。また、過去の経験から「前回のハロウィン弁当のおばけごはんはシラスを混ぜたがためにほぼ残ってたから、今回は学んで真っ白ごはん」にしたと、前回のハロウィン弁当の写真も添えて試行錯誤のエピソードも明かした。
コメント欄には「愛に溢れたお弁当」「すごいクオリティー」「めっちゃ上手」「可愛い」「母の愛を感じます」などの声が寄せられている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に煌太郎くんを出産している。
