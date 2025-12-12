水瀬陽菜乃(C)光文社／週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

　モデルやアイドルとして活動中の水瀬陽菜乃が9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。

【写真】こぼれ落ちそう！衝撃Hカップグラビアを披露した水瀬陽菜乃

　初グラビアにもかかわらず、大胆に攻めた露出感で、Hカップの衝撃的なプロポーションを見せつけている。明治大卒の才女の艶姿に注目だ。

　水瀬は、自身のXで「普段の私とは少し違う、“大人の色気”をぜひご覧いただけましたら幸いです」と紹介。ファンからは「美しすぎる！」「すごい！」などといった感想が相次いで寄せられている。

　同誌には、木村夢叶、シャルロット・日比谷萌甘、葵成美、南みゆからも登場する。