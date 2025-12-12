プロ野球の阪神タイガースが来年度、甲子園球場がある兵庫県西宮市と連携し、主に公立中学校の部活動を地域クラブに移す「地域展開」の支援に乗り出す。

学校に代わる受け皿となる地域クラブの運営費を支出し、阪神などで活躍した元プロ選手を指導者として派遣する。阪神によると日本野球機構（ＮＰＢ）の１２球団では異例の取り組みで、２０２６年９月の活動開始を目指す。

１１日、阪神と同市が記者会見で発表した。同市では２６年９月に市立中学校の全部活動の運営を地域クラブに移す方針を掲げている。１７校にある軟式野球部も対象で、同市が受け皿の地域クラブを募ったところ申請は１０クラブにとどまった。阪神はこれを受け、「空白地域」に新設される３クラブの運営費を支援。全ての地域クラブに対し、阪神で活躍した歳内宏明さん、江越大賀さんらが指導する「タイガースアカデミー」からコーチを週１回〜年１０回の頻度で派遣する。

今後は地域クラブが集まる大会も企画している。嶌村聡・球団本部長は「阪神では佐藤輝明選手らが西宮市の中学出身で、（中学生には）将来に向けて頑張ってほしい。野球を通じた人間教育のため、市と協力していきたい」と語った。

指導者の「質と数」確保が課題

全国で進む部活動の地域展開は、少子化で一つの学校では存続が難しい部活動が増えたことや、顧問の負担が大きい教員の働き方改革が背景にある。国はまず休日の部活動を学校から地域クラブに移すよう全国の自治体に求めており、２０２６年度からは平日の取り組みも本格化する。

各地の先駆的な事例で浮き彫りになった課題の一つが、教員に代わる指導者の「質と数」の確保だった。兵庫県播磨町は指導者の資質を高めるため、保有する資格に応じて報酬の時間単価が変動する制度を導入し、競技団体の公認指導者資格を取得する費用の一部を助成。福井県あわら市は独自の研修制度を整備し、技術指導だけでなく、いじめや人権に関する内容を盛り込んだ。

地元にある様々な競技のプロチームの人材活用を模索する自治体も増えているが、これまでは単発のイベントなどが多かった。兵庫県西宮市教育委員会の藤岡謙一教育長は「プロ球団からクラブ設立や指導者派遣で継続した支援を受けるのは全国でも初めてではないか。いいモデルになると思う」と話した。