宮本茉由、民放ドラマ初主演 人気不倫サスペンス漫画がテレ東で実写化【この愛は間違いですか〜不倫の贖罪】
【モデルプレス＝2025/12/12】乙葉一華氏が原作、久松ゆのみ氏が作画を担当した漫画「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」がテレビ東京系水ドラ25枠で実写ドラマ化決定（1月7日スタート／毎週水曜深夜1時〜）。モデルで女優の宮本茉由が、民放ドラマ初主演を務める。
「SNS狂の女〜自己顕示欲のバケモノ〜」をはじめ女性の悩みや社会の闇をテーマにした作品を手がける乙葉氏が原作を担当し、「超鈍感モブにヒロインが攻略されて、乙女ゲームが始まりません＠COMIC」など幅広いジャンルで活躍する久松氏が作画を担当した共作の同名漫画が実写ドラマ化される。
主人公・松本菜穂（27）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾とは結婚2年目を迎え夫婦円満だと思っていた。そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスである事を自覚する。このままではいけないと感じた菜穂は、省吾がその気になるように一念発起するが空回り。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ次第に心揺さぶられていく。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠り所を求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による【秘密の関係】が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌していく。
主人公・松本菜穂を演じるのは、本作が民放ドラマ初主演となる宮本。「リーガルV〜元弁護士・小鳥遊翔子〜」（テレビ朝日）で俳優デビューを果たして以降、映画「鳩のごとく 蛇のごとく 斜陽」（2022年公開）や「ドクターX」シリーズ（テレビ朝日）、「大病院占拠」（日本テレビ）をはじめとする占拠シリーズなど多くの話題作に出演。7月期に放送された「レプリカ 元妻の復讐」（テレ東）では悪役・花梨の怪演が話題を呼んだ。さらに、俳優業にとどまらず「CanCam」専属モデルを経て、現在は数々のファッション誌へ出演するモデルとしても活躍中だ。
宮本は「お話をいただき、原作を読ませていただいた時に、ストーリー展開やそれぞれのキャラクターの個性にとても魅了されました。その中で、自分が菜穂を演じられることが嬉しくて、ワクワクドキドキしながら日々撮影を頑張っています！」とコメント。「毎話、個性的な登場人物たちが何をするかわからなく、衝撃の展開が多いので、視聴者のみなさんにもドキドキしながらドラマを観ていただけるかと思います」と語っている。（modelpress編集部）
【役柄】
スーパーでパートとして働く結婚2年目の主婦。同僚からの一言をきっかけに夫とのセックスレスに悩み始める。そんな中、高校時代の元カレと偶然再会する。
【コメント】
お話をいただき、原作を読ませていただいた時に、ストーリー展開やそれぞれのキャラクターの個性にとても魅了されました。その中で、自分が菜穂を演じられることが嬉しくて、ワクワクドキドキしながら日々撮影を頑張っています！毎話、個性的な登場人物たちが何をするかわからなく、衝撃の展開が多いので、視聴者のみなさんにもドキドキしながらドラマを観ていただけるかと思います。新年明けて1月7日（水）から放送スタートです。楽しみにしていただけたら嬉しいです！
ドラマ化のお話をいただいた時は、今までの創作活動が報われた気がして、とても誇らしく嬉しい気持ちになりました。制作サイドも原作をすごく大切にしてくださり、「どんだけ漫画を読み込んでくれたのさ！？」とツッコミたくなるほどです。感謝！主人公･菜穂役の宮本茉由さんは、ものすごい透明感と美肌の持ち主でいらして、こんな女神がどんなドロドロを演じてくださるのか、今からドキドキ楽しみです！
女性向け恋愛漫画を描くようになってわりとすぐの頃の作品が、映像化されることになり驚いております。主演の宮本茉由さんが元々モデルさんでもあるスラーッとした大変お綺麗な方なので、私の描いていた主人公菜穂ってこんなに美人だったっけ？とびっくりいたしました。劇中序盤ではわりとモサいパート主婦だったはずなんですけどね（笑）。今から放送が楽しみです。
バタフライエフェクトという言葉がありますが、まさにこの作品そのものです。よかれと思って行った無自覚な「正義」が、いつか大きな「嵐」となって戻ってくる。ほんの小さな綻びから始まるジェットコースター展開で、前半戦と後半戦で全く違う表情をみせるドラマとなりました。登場人物たちの【秘密の関係】がどんどん複雑に交錯していき、誰がどんな思惑で、こんなにひどい展開になっているのか――。毎週ゾクゾクして頂けると嬉しいです。正しい「愛」とは何か、非常に難しいテーマです。宮本茉由さんをはじめとする素敵なキャストのみなさまが、様々な「喜怒哀楽」に挑戦し、表現してくださっております。是非、考察をお楽しみください！
【放送局】テレビ東京 テレビせとうち TVQ九州放送
【テレビ愛知】2026年1月13日スタート 毎週火曜深夜2時5分〜2時35分放送
【テレビ北海道】2026年1月9日スタート 毎週金曜深夜1時13分〜1時43分放送
【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第1話から最新話まで独占見放題配信
