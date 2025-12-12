眞栄田郷敦「WIND BREAKER」“伝説の風鈴生”役でサプライズ出演 華麗なアクションも披露
【モデルプレス＝2025/12/12】俳優の水上恒司が主演を務める映画「WIND BREAKER／ウィンドブレイカー」（公開中）に、眞栄田郷敦がサプライズ出演していることが明かされた。
【写真】人気漫画実写映画化「誰？」と話題呼んだキャスト陣のファーストルック
眞栄田は、ケンカにめっぽう弱い楡井秋彦（木戸大聖）が中学生時代にいじめられているところを圧倒的な強さで助け、楡井が風鈴高校に入学するきっかけとなった憧れの人物・“伝説の風鈴生徒”を演じる。萩原組とは、2024年8月公開で主演を務めた映画『ブルー・ピリオド』以来、約2年ぶりのタッグとなった。
今回、萩原健太郎監督より直々にオファーを受けた眞栄田は、「萩原監督がアクションを撮っているのが初めてだったのですごく新鮮で、やっぱりアクションにもこだわりがあって。現場もアットホームですし、制作の各部署もこだわりをもってやっている現場だな、と思いました。もっともっと撮影したいです」と意欲を見せる。台本を読んでは、「みんなカッコいいですね。人の為に闘う姿がすごくカッコいいなと。アニメも知っていますが、萩原組のチームがどう実写化・表現するのか、すごく楽しみです」と期待を露わに。
萩原組ではアクション初挑戦となり、「防風鈴はケンカが好きで闘っているのではなく、“誰かが傷ついているから”“自分に迫ってくるから”闘う。そういう意思のもと、小さな間やちょっとしたお芝居を意識して演じました」と、細かな役づくりをしていたことを明かす。そして、セリフの無い芝居で魅せる難しい役どころについては、「楡井にとってカッコいい憧れの人物なので、とにかくカッコよく決めたいという意識でやりました」と語り、背中で語るカッコいい人物を見事に演じ切った。
最後に、楡井にとってのヒーローとも言える自身の役柄に掛け、眞栄田自身のヒーローを問われると、「僕のヒーローは、“未来の自分”かな、といつも思っています。というのも、未来の自分をすごくよく妄想して、それをヒーローとした時に“今、やっぱり頑張らないとな。”という思いになるので、“未来の自分＝ヒーロー”を目標にして、僕は頑張っています」と、誰もが眞栄田に憧れを抱くような、クールなコメントで締めくくった。
そんな眞栄田の登場シーンは、存在感もアクションも一瞬で空気をさらう圧巻の仕上がり。その強さとカッコよさが、どんな衝撃を生むのか。
「WIND BREAKER」は、2021年にマガジンポケットで連載が開始されると、若い世代を中心に大きな反響を集め、翌年には「全国書店員が選んだおすすめコミック2022」受賞、24年にはTVアニメ化を果たし各配信サービスで視聴ランキング上位を席巻し、25年4月期には早くもTVアニメ第2期が放送。ひとりぼっちだった主人公が仲間との絆を得て力強く成長していく姿、彼を取り巻くキャラクター勢も魅力にあふれ、わずか4年で世界累計発行部数1000万部を突破した人気漫画である。監督は「ブルーピリオド」「サヨナラまでの30分」など、新たな青春映画を生み出してきた萩原氏、脚本は「ハケンアニメ！」で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑氏が務める。（modelpress編集部）
◆眞栄田郷敦「WIND BREAKER」サプライズ出演
◆実写映画「WIND BREAKER／ウィンドブレイカー」
◆眞栄田郷敦（伝説の風鈴生徒）コメント全文
