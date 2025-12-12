今日12日は全国的に昨日11日よりも気温が低くなるでしょう。北海道や東北、北陸を中心に真冬並みの寒さになりそうです。札幌は最高気温0℃未満の真冬日になるでしょう。東京や名古屋、大阪は10℃の予想で、北よりの風も強まり、昨日11日とはガラッと体感が変わるでしょう。暖かくしてお出かけください。

最高気温は前日より大幅ダウン

今日12日は上空に強い寒気が流れ込み、全国的に冬の冷たい空気に包まれるでしょう。最高気温は全国的に昨日11日より低く、特に北海道や東北、北陸では大幅に低くなるでしょう。札幌は前日より7℃低くマイナス4℃の予想です。一日を通して氷点下の真冬日(最高気温0℃未満)となるでしょう。仙台は3℃、新潟は4℃、金沢は5℃と、前日より10℃以上も低くなりそうです。一気に真冬並みの寒さになるでしょう。





東京と名古屋、大阪は10℃と前日より5℃から6℃低くなりそうです。昨日11日は11月下旬並みで日差しが暖かく感じられましたが、一転して年末年始頃の寒さになるでしょう。高知と福岡は13℃と、こちらも前日より低くなりそうです。

外出の際は万全の寒さ対策を

各地の服装指数を見てみると、札幌は一日を通してダウンが必須になるでしょう。気温はほとんど上がらず氷点下で、凍える寒さでしょう。仙台も厚手のコートやダウンジャケットが必要です。朝晩は特に冷え込むでしょう。



金沢や東京は日中は冬のコートやダウンが良さそうです。大阪や広島、高知、福岡は日中は裏地付きのトレンチコートが良さそうですが、風が冷たいため、通勤、通学の際もマフラーや手袋などで暖かくしてお出かけください。那覇は、朝は薄手のジャケットがあった方が良いでしょう。日中は半袖にカーディガンでも過ごせるくらいで、調節しやすい服装が良いでしょう。

明日13日は東京で8℃予想 真冬並みの寒さに

明日13日も厳しい寒さが続く所が多いでしょう。特に東京はさらに気温が下がり、最高気温は8℃の予想です。今シーズン初めて10℃に届かない見込みです。真冬並みの寒さになるでしょう。関東の沿岸部では雨の予想ですが、内陸では雪になる可能性もあります。東海から九州も午前中は晴れても次第に曇りや雨の予想で、日差しが少なく寒いでしょう。明日も暖かい服装でお出かけください。