＜今夜金ロー＞ディズニー100周年作品『ウィッシュ』に詰まった名作オマージュを一挙紹介！
ディズニー100周年を記念して2023年に公開されたアニメ映画『ウィッシュ』が、今夜21時より『金曜ロードショー』（日本テレビ系）で放送される。長い歴史を持つディズニーの記念すべき作品であるだけに、作中にはたくさんの名作オマージュが隠れている。その数はなんと100個以上と言われ、監督もすべては把握できていないほど。今回は、『ウィッシュ』に隠されたディズニー愛たっぷりなオマージュを紹介していこう。
【写真】100個以上のオマージュが！ 『ウィッシュ』場面写真
本作は、これまで、多くのディズニー作品で描かれていた「願い＝ウィッシュ」の力を信じる少女、アーシャを主人公に、魔法の王国の真実を知ってしまった彼女が起こす奇跡を描くミュージカル・ファンタジー。監督は『アナと雪の女王』シリーズのクリス・バックと、『アナと雪の女王』や『ズートピア』などで、ストーリーアーティストを担当したファウン・ヴィーラスンソーンが務めた。
■冒頭から「あ、ディズニーだ！」ってなる神演出
『ウィッシュ』のディズニー作品オマージュは、物語が始まる瞬間から登場する。ファーストシーンは、本が開かれる演出からスタート。この映像、なんとなく「ディズニーらしさ」を感じる人も多いはず。それもそのはず、『白雪姫』『ピノキオ』『シンデレラ』『美女と野獣』『魔法にかけられて』など、多くのディズニー作品が“本を開く”シーンで始まるのだ。つまり、100周年作品の『ウィッシュ』が本を開いて始まったのは“必然”といっていいだろう。
また、アニメーションにも“ディズニーらしさ”が。最新技術を駆使したCGアニメで作成されている本作だが、かつてのディズニーアニメを思わせる手描き風の質感や、水彩画のような色彩を取り入れている。新しくも懐かしい作画が特徴的だ。
■主人公・アーシャは、服にも家にも友達にもオマージュが！
主人公のアーシャには、これでもかとディズニーオマージュが詰まりまくっている。まずはファッションから。アーシャの紫色のワンピースには、襟元に何やら柄が。これは“カボチャの種”を模していて、『シンデレラ』のカボチャの馬車を彷彿とさせる。また、住んでいるのは森の中にある小さな家。森の中で暮らしたプリンセスといえば、白雪姫や『眠れる森の美女』のオーロラ姫だ。
アーシャと仲良しの友人たちの数は“7人”。これには7人のこびとと暮らした白雪姫が思い出される。実はこの7人のこびとたちの性格と、アーシャの友人たちは一人ひとりがリンクしているので、じっくりチェックしてみてほしい。
さらに、アーシャと亡き父の関係にもオマージュが感じられる。哲学者だった父の「どんなときも、星は私たちを導いてくれる」という教えからは、昨年公開30周年を迎えた『ライオン・キング』が思い出される。『ライオン・キング』で主人公のシンバが、王である父・ムファサと共に夜空を眺めるシーンがある。ムファサは星を指し「歴代の王たちがあそこにいて、お前を導いてくれる」と語るのだ。アーシャが見上げた夜空の彼方では、彼女の父とムファサがともに見守ってくれているのかもしれない。
■あのミッキーマウスがモチーフになったキャラクター
アーシャを導く“スター”というかわいらしいキャラクターにもたくさんのディズニースピリットが。スターはくるくると表情が変化し、笑ったり怒ったりと忙しい。この表情は、実はディズニーの大看板・ミッキーマウスを参考に描かれている。創業者のウォルト・ディズニーは「夢を求め続ける勇気さえあれば、すべての夢は必ず実現できる。いつだって忘れないでほしい。すべては一匹のねずみから始まったということを」という言葉を残したが、スターはそんなウォルトの思いも受け継ぐキャラクターなのだ。
そんなスターとアーシャの出会いは、アーシャが“星に願った”ことがきっかけに。星に願うといえば『ピノキオ』だ。信じて願えば夢はかなうというディズニーが描き続けてきた思いが、アーシャにも引き継がれている。
■歴代ディズニーヴィランの要素がモリモリな悪役も
ディズニー作品といえば、魅力的なヴィランの存在も外せない。記念すべき100周年に登場したマグニフィコにも、ディズニーヴィランのこれまでの歴史がたっぷり感じられる。アーシャたちが暮らすロサス王国の王であり、人々から“願い”を集めて叶えてあげているマグニフィコ。しかしその裏には身勝手な魂胆が隠れている。そんなマグニフィコは魔法を操るが、邪悪な魔法を使うときには緑色の光が迸る。これは、『眠れる森の美女』のマレフィセントなど多くのヴィラン達と同じ。また、禁断の魔法を用いて強い魔法の杖を作るときの動きや描写は、毒リンゴを作る『白雪姫』の魔女や、アリエルが人間になる魔法を調合する『リトル・マーメイド』アースラにそっくりだ。
また、『白雪姫』でもおなじみの鏡に話しかけたり、『アラジン』のジャファーのようにマントを翻したりと、歴代ヴィランが思い出されるシーンは尽きない。彼の最後のシーンまでじっくりオマージュを探してほしい。
映画『ウィッシュ』は12月12日21時に日本テレビ系『金曜ロードショー』にて放送（本編ノーカット）。
引用：「ディズニー・スタジオ」公式インスタグラム（＠disneystudiojp）
