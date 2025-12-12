『フェイクマミー』最終回 自首した“薫”波瑠のために“茉海恵”川栄李奈たちが立ち上がる！
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の最終回が12日の今夜放送される。
【写真】薫（波瑠）のために立ち上がる茉海恵（川栄李奈）
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。波瑠が東京大学卒で現在求職活動中の花村薫を演じ、薫に“ニセママ契約”を持ちかける元ヤン社長・日高茉海恵を川栄が演じる。Snow Manの向井康二や中村蒼がニセママ契約に関わる人物を演じるほか、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミ、笠松将、田中みな実らもキャスティングされている。
■最終回あらすじ
薫が茉海恵を脅してニセママになりすましていたと自首したことで、被害者である茉海恵やRAINBOWLABに対する世間からの風向きが変わった。柳和学園では、いろは（池村碧彩）の復学が検討されることに。
しかし、薫がすべてを背負うことに納得がいかない茉海恵、竜馬（向井）、そして智也（中村）をはじめ、薫がママとして出会った柳和学園の仲間たちが立ち上がる！
金曜ドラマ『フェイクマミー』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
