簡単！白菜を大量消費 鶏肉のシャッキリ炒め 余った白菜の活用にも【材料】（2人分）白菜 4~5枚塩 小さじ 1鶏むね肉 1/2枚<下味>酒 小さじ 1しょうゆ 小さじ 1/2片栗粉 大さじ 1/2ショウガ 1/2片<調味料>酒 大さじ 1砂糖 小さじ 1しょうゆ 大さじ 1赤唐辛子(刻み) 1/2本分コショウ 少々サラダ油 大さじ 1【下準備】1、白菜の芯の部分は長さ5cmに切り、さらに幅7〜8mmの棒状に切る。葉の部分はザク切りにする。塩をまぶしてもみ、しんなりとしたら水洗いして水気を絞る。2、鶏むね肉は厚みを半分にし、さらに細切りにして、＜下味＞の材料をもみ込み、片栗粉をまぶす。3、ショウガは皮をむき、せん切りにする。4、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、フライパンにサラダ油、ショウガを入れて火にかけ、香りがたったら鶏むね肉を加え炒める。2、鶏むね肉の色が変わったら、白菜を加えてサッと炒め、＜調味料＞を加えて手早くからめ、器に盛る。