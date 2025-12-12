序盤で得た大きなリードを守り、それでいて強気な麻雀で魅了した。赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が12月11日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。今期6勝目を挙げた。

【映像】太、開局直後12000点の特大加点

当試合は起家から渡辺、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、BEAST X・中田花奈（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）の並びでスタート。東1局では日向と渡辺のめくり合いが勃発するも、太に日向が12000点を振り込む結果に。東3局1本場では渡辺がツモアガって8300点（供託1000点）を奪取した。東4局では滝沢に渡辺が5800点（供託1000点）を振り込んだ。

渡辺トップのまま南入り。南1局では日向が粘りを見せハイテイ・中・赤1・ドラ4の跳満を決める。ただ南2局で渡辺が日向からロンアガリを決め、2000点を奪取。オーラスでは、8索のポンから喰いタンヤオに発進した渡辺がカンして三万待ちでテンパイ。一方、親の滝沢は追いかけるように満貫をテンパイ……「きたきたきた」「どうなる？」と視聴者が盛り上がる中、直後に渡辺が待ち牌をツモって試合終了。渡辺は最後も自力でアガって、個人6勝目を手にした。

逃げ切りトップとはいえ、リーチ4回、和了5回としっかり攻めたことがわかるスタッツ。そして放銃は2回も、一度もトップを譲ることはなかった。インタビューに応じた渡辺は「耐えたというか。結局、オーラス、着順まくられる展開がいつもなんじゃないかという中、今回はトップを守ることができて良かったです」とホッとした表情を見せた。

最後に「ドリブンズは4位付近をうろちょろしていたんですけど、このトップで頭ひとつ抜けられたのかなと思います。ただ、まだまだシーズン半分も終わっていないか、それくらいだと思うので、油断せずに上を目指していきたいと思います」と語ると、ドリブラーから「ナイストップ！」「太さすがやで」などの声が寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）6万400点/＋58.8

2着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）3万5500点/＋1.9

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）7100点/▲19.4

4着 BEAST X・中田花奈（連盟）−3000点/▲41.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）