有働由美子、“結婚の噂”が出た相手のVTRをリクエスト　『徹子の部屋』で真相語る

今年2月に放送50年目に突入した『徹子の部屋』。

その節目を記念した「50年目深掘りスペシャル」が3度放送されてきたが、本日12月12日（金）はラストを飾る第4弾が放送される。

今回は“スペシャルサポーター”のマツコ・デラックスのほか、『報道ステーション』キャスターの大越健介、『有働Times』キャスターの有働由美子が奇跡の共演をはたす。

普段の報道番組では見せない素顔を披露＆爆笑トークを繰り広げるとともに、1万2500回を超える過去の放送の中から貴重なお宝映像をたっぷり振り返っていく。

◆有働由美子、マツコとの意外な関係性

テレビの創成期から活躍する黒柳徹子はもちろん、大越も有働もNHK出身。有働はNHK時代、黒柳と『NHK紅白歌合戦』で共演した経験があるほか、大越も有働もマツコとはすでに共演ずみ。

そんなNHK在籍中に、知人を介してマツコと友人になったという有働。

マツコのほうが年下にもかかわらず、普段は「マツコ姉さん」と呼んで慕っていると話し、実はNHKを辞めるときも「自分の判断より、マツコさんの判断が正しいと思って…」と真っ先に相談したと打ち明ける。

そのとき、マツコは「あんたはNHKを辞めたらダメよ！」と断言したとのことだが、いったいそれはどういう理由からだったのか？ 今回、あらためてマツコがその真意を語る。

◆大越健介、徹子に“逆質問”！

今回は、大越＆有働がそれぞれ見たい『徹子の部屋』の過去映像をリクエスト。

東京大学時代に野球部のエースとして活躍した大越は、江夏豊さん、野茂英雄さんなど野球界のレジェンドたちの回を多く要望するが、野球に詳しくない黒柳が江夏さんとかみあわないやりとりを繰り広げる回に、一同大爆笑。

マツコは「これ、神回ね（笑）！」と大絶賛する。

また、大越は長いキャスター人生の中でもっとも心を開くのが難しかったのが野茂さんだったと告白。

しかし、黒柳とのトークで野茂さんは自然な笑顔を見せており、大越は「私は3時間もインタビュー時間を確保して、その間に秘話を聞き出そうと、緊張して勉強もしていったんです。でも徹子さんはのっけから笑いを取ってますよね…どうしてできるんですか？」と徹子にインタビューの極意について逆質問する場面も。

さらに、大越が大ファンだという俳優の出演回をリクエストしたのをきっかけに、マツコに好みの女性のタイプを鋭く分析され、照れ笑い。

一方、有働が「見たい！」とリクエストした過去回のVTRには、大好きなアーティストや尊敬する人物に交じって、“結婚のウワサ”が出た相手も。はたしてその人物とは？

そんな話題から、黒柳と有働のお見合い玉砕体験が明らかになる。

◆キレキレ×ムチャブリ徹子を大特集！

有働は誰に対しても忖度なしで斬り込む“キレキレ徹子”や、錚々たるスターたちに無茶なお願いをする“ムチャブリ徹子”の名場面もリクエストし、スタジオはまたしても大爆笑。

ところが、そのVTRに自身で触発されたのか、黒柳が恒例のムチャブリを連続でさく裂させ、大越と有働がモノマネを披露することに。

これまで1回もモノマネをしたことがないという大越が人生で初めて挑んだ渾身の声マネとは？

黒柳が「そろそろ“まとめ”に入らなくちゃいけないんですけど…もう入れないわ！」と嘆くほど、トークが弾んだ今回の収録。

「50年目深掘りスペシャル」はこれがラストとなるが、第1弾から“スペシャルサポーター”として『徹子の部屋』の歴史を振り返ってきたマツコの感想とは？