松山ケンイチが主演を務める2026年1月6日放送開始のNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』の新たな出演者として、山田真歩、葉山奨之、入山法子、小木茂光、小林虎之介の出演が発表された。

本作は、『宙わたる教室』の制作チームが贈る法廷ヒューマンドラマ。主人公は、ASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）を抱えながら裁判官の職務に向き合う特例判事補・安堂清春（松山ケンイチ）。安堂を取り巻く人々とのかみ合わない会話が、常識を揺さぶり、予想外の感動を生み出していく。

今回発表されたのは、安堂を取り巻く新たなキャラクターたち。前橋地裁第一支部で安堂ら裁判官を支える主任書記官・八雲恭子役を山田、同じく書記官で情報収集力に長けた荻原朝陽役を葉山が演じる。

また、安堂の母・安堂朋子役には入山が決定。息子が周囲とうまくコミュニケーションが取れない理由に苦悩し、診断を経てその答えにたどり着いた過去を持つ母親を演じる。さらに、ある殺人事件を通じて安堂と対峙することになる最高検察庁の次長検事・結城英俊役を小木が務める。

そして、第1話のゲストとして、『宙わたる教室』にも出演した小林の出演が決定。安堂が担当する刑事裁判の被告人・江沢卓郎を演じ、弁護人への協力を拒む役どころに挑む。

コメント●小林虎之介（江沢卓郎役）※第1話ゲスト脚本を頂いて最初にパラパラと速読した時、「法廷物か、難しそうだな」と思ったのですが、再度しっかり読み進めていくと面白くて、堅い職業の作品に「ウッ」っとなりやすい僕でもページをめくる手が止まりませんでした。昨年『宙わたる教室』を共に作ったチームと再びドラマを作れるということで、少しでも成長した姿をと思いアクセル全開で挑ませていただきました。素敵な作品を届けて下さるチームなので、放送を期待してお待ちください。

●山田真歩（八雲恭子役）法廷で目にするテミス像は、物事の善悪を判断する「天秤」を左手に持っているそうです。でも、何が「正しいこと」なのかは、時とともに変わっていくこともあると思います。ある価値観を信じ続けていたのに、それが間違っていたことに気づいて愕然としたり……。皆が「正しい」と思ってきたことに、「本当にそうだろうか？」と疑問の声を投げかけられるのは、もしかしたら安堂裁判官のように、“宇宙人”のような透明な目を持っている人なのかもしれません。私は八雲書記官を演じながら、揺れ動く真実の行方をしっかり見届け、書き記していきたいと思います。

●葉山奨之（荻原朝陽役）書記官・荻原朝陽役を務めます、葉山奨之です。書記官という役を演じるのは初めてで、裁判の場をそっと支える存在としての丁寧さや落ち着きに、とても魅力を感じながら向き合っています。専門用語や難しいセリフに悩むこともありますが、主演の松山さんをはじめ、裁判官キャストの方々、スタッフの皆さんが温かい雰囲気を作ってくださり、毎回新鮮な気持ちで“書記官”という役を演じられています。本作には、これまでの法廷ドラマとは少し違う視点や優しさがあります。人がどのように寄り添い、支え合っていくのか――その温度を感じていただける作品になっていると思います。

●入山法子（安堂朋子役）普通じゃ嫌だとつっぱねたり、普通で居たいと涙したり、普通の幸せが欲しいと願ったり、普通ってなんなのでしょう。優しい気持ちで清春を見守りながら、皆さんと一緒に考え、感じていけたらと思っています。

●小木茂光（結城英俊役）この人物のある台詞の中で「真実とは時に強い思い込みにすぎませんよ」と言っています。この役柄を与えていただいた私としては、人間の心の底に潜んでいる本当の事を防衛本能で隠して日常を生活し、自分の理想や願望が現実の目の前で繰り広げられているのだと思い込んでいるだけかもしれない。ただそれも一つの真実なのではないかと考えるに至りました。検事として様々な一つ一つの真実と向き合ってこの地位に辿り着き過去の取り返しのつかない現実に向き合うことになる結城英俊という人物に、俳優として命を授けるために全力で向き合います。お楽しみに。

（文＝リアルサウンド編集部）