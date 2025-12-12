どのレジも大混雑の地獄の時間帯に、面倒な手続きが必要な「ポイント」支払いを頼まれてしまった…


【漫画】本編を読む

育児や接客のドタバタ体験をコミカルに描くしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、スーパーのレジでアルバイトをしていた頃の忘れがたい“噂のお客様”との攻防を綴ったエッセイ漫画を紹介する。投稿では「わかる」「こういう人いる！」と反響が相次ぎ、接客経験者の共感を一気にさらった。

■「えっ、この列で言う!?」地獄の混雑タイムに放たれた「ポイントでお願いします」の一言

混雑時にお客さんからポイント交換を希望され、商品券に交換するしゃけなかほいさん 01


その間、列に並んでいるお客さんたちがイライラした様子に見えて仕方がない…02


次のお客さんに優しい言葉を掛けられて、心底うれしくなることも 03


その日はとにかく混んでいた。レジ前には果てが見えないほどの長蛇の列。気合いを入れて金額を伝えた瞬間、「ポイントでお願いします」とお客さんが一言。心の中で『えっ、この列で言う!?』と叫びながらも、数日前に教育係のおばちゃんから教わった通り、しゃけなかほいさんは笑顔で「かしこまりました。サービスカウンターで商品券に交換してきますので、少々お待ちください」と伝え、サービスカウンターへ走った。

このスーパーでは、なぜかレジ係がサービスカウンターへ走る謎システムが採用されていた。その間もレジは止まり、列は伸び、後ろのお客さんの視線が背中に突き刺さる--。焦りで胃が痛くなりそうな数分間ののち、ようやく戻って「交換してきました」と伝えると、お客さんは明るく「あら、自分で行くなら行ったのに〜」と余裕の表情。しゃけなかほいさんは笑顔をキープしつつ、心の中では全力で『嘘つけクソババア…』とツッコミを入れるしかなかった。

■救いのひと言をくれた“天使のようなお客さん”

修羅場のような空気の中、一連の様子を見ていた次のお客さんは「レジも大変だね。ゆっくりでいいよ」と声をかけてくれる。その優しさは、混乱の渦中に降ってきた一筋の光のようだった。しゃけなかほいさんは「大丈夫ですよ！慣れているので」と返しつつも、心の奥ではその言葉に本気で救われていたという。

忙しい時ほど余裕は消え、ほんの小さな言葉に揺さぶられる。イラッとする瞬間もあれば、逆に泣きそうになるほどありがたい言葉もある。接客とは、そんな感ジェットコースターのような感情の振れ幅を毎日のように味わう場所なのだ。

■本作の魅力を引き出すのは現場のリアルな緊張感と”心の声”とのギャップ

しゃけなかほいさんによると、このポイント交換システムは“謎”そのもの。混む時間帯はみんなが急いでいて、レジが1台止まれば周囲への影響は大きい。その緊迫感の中でサービスカウンターまで走らなければならないのは本当に怖かったという。

また、教育係のおばちゃんの指示に従った理由は、混雑で他のレジに負担をかけたくなかったこと、そして数日前にクレームを受けてしまった恐怖が尾を引いていたからだと話す。現場のリアルな息苦しさと、笑いを交えた心の声のギャップが、この漫画の魅力ををいっそう引き出している。

取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。