冬の全国大会に初出場する中学生のバスケットボールチーム。

堅守速攻を武器に全国での活躍を誓います。

【NIB news every. 2025年11月20日放送より】

リバウンドからすぐさま攻撃へ。堅守速攻が持ち味です。

中学生のバスケットボールチーム『KOGAKURA VICTORY』。

おととし4月に創設されました。

長崎市の小ヶ倉中学校を中心に諫早市や雲仙市など、14の中学校の42人が所属するクラブチームです。

今年9月に行われたジュニアウインターカップ県予選決勝で「長崎ヴェルカU-15」を下し、初優勝。

前身の小ヶ倉中学男子バスケットボール部時代には、全国中総体に6回の出場経験を誇りますが、冬の全国大会は初めてです。

（小ヶ倉中 苑田 知樹主将(3年)）

「(身長が)小さくて運動能力が高い人が多いので、スピードのあるバスケットをしている」

（三根 秀太HC）

「今年はすごくコミュニケーションを自分たちでとれる自立した選手たちが多くて、チームとしてはディフェンス力に自信をもっている」

チームの武器は県予選の4試合すべてで、相手チームの得点を40点台に抑えた堅守。

三根 秀太ヘッドコーチは、練習から高いレベルのプレーを要求し指導します。

（三根 秀太HC）

「ダブルチーム(2人での守備)をかけるなら、ファウルになってもいいからもっとプレッシャーかけて。やられてもいいからやられ方を考えよう」

40人以上が所属するチームには、2人のキャプテンがいます。

そのうちの1人、田中 蛍太選手はディフェンスの要。

相手に激しくプレッシャーをかけてボールを奪い、チャンスを演出します。

（小ヶ倉中 田中 蛍太主将(3年)）

「ディフェンスがうまくて試合に出ているので、前からあたって1点でも多く決めて流れを持ってくるように意識している」

攻撃の起点となるのは、2人の3年生。

もう1人のキャプテン苑田 知樹選手は、力強いドライブが武器。

そして チームのエース森山 虎之介選手は、高確率のミドルシュートを得意としています。

（小ヶ倉中 森山 虎之介選手(3年)）

「相手のサイズとかディフェンス能力をみて、どうやったら点をとれるか。中からがいいのか、外からがいいのか、シュートを狙うことを意識している」

全国に向けて強化しているのは、スリーポイントシュートです。

県予選決勝では2本しか決められなかったスリーポイント。全国を勝ち抜くためには、高い精度が必要となります。

冬の大舞台で目標に掲げるのは、“初出場での全国制覇” です。

（小ヶ倉中 苑田 知樹主将(3年)）

「全国は全チーム強いので、ディフェンスで仕掛けて速攻のバスケをしていきたい」

（小ヶ倉中 田中 蛍太主将(3年)）

「悔いの無いように一戦、一戦、戦って優勝して、長崎に帰ってきたい」

全国から男女それぞれ52チームが出場する「ジュニアウインターカップ」は、来年1月4日に開幕。

『KOGAKURAVICTORY』は、4日に和歌山県代表のチームと対戦します。