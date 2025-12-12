冬の全国大会へ初出場「コガクラ・ビクトリー」中学バスケ日本一を目指し 武器は“堅守速攻”《長崎》
冬の全国大会に初出場する中学生のバスケットボールチーム。
堅守速攻を武器に全国での活躍を誓います。
【NIB news every. 2025年11月20日放送より】
リバウンドからすぐさま攻撃へ。堅守速攻が持ち味です。
中学生のバスケットボールチーム『KOGAKURA VICTORY』。
おととし4月に創設されました。
長崎市の小ヶ倉中学校を中心に諫早市や雲仙市など、14の中学校の42人が所属するクラブチームです。
今年9月に行われたジュニアウインターカップ県予選決勝で「長崎ヴェルカU-15」を下し、初優勝。
前身の小ヶ倉中学男子バスケットボール部時代には、全国中総体に6回の出場経験を誇りますが、冬の全国大会は初めてです。
（小ヶ倉中 苑田 知樹主将(3年)）
「(身長が)小さくて運動能力が高い人が多いので、スピードのあるバスケットをしている」
（三根 秀太HC）
「今年はすごくコミュニケーションを自分たちでとれる自立した選手たちが多くて、チームとしてはディフェンス力に自信をもっている」
チームの武器は県予選の4試合すべてで、相手チームの得点を40点台に抑えた堅守。
三根 秀太ヘッドコーチは、練習から高いレベルのプレーを要求し指導します。
（三根 秀太HC）
「ダブルチーム(2人での守備)をかけるなら、ファウルになってもいいからもっとプレッシャーかけて。やられてもいいからやられ方を考えよう」
40人以上が所属するチームには、2人のキャプテンがいます。
そのうちの1人、田中 蛍太選手はディフェンスの要。
相手に激しくプレッシャーをかけてボールを奪い、チャンスを演出します。
（小ヶ倉中 田中 蛍太主将(3年)）
「ディフェンスがうまくて試合に出ているので、前からあたって1点でも多く決めて流れを持ってくるように意識している」
攻撃の起点となるのは、2人の3年生。
もう1人のキャプテン苑田 知樹選手は、力強いドライブが武器。
そして チームのエース森山 虎之介選手は、高確率のミドルシュートを得意としています。
（小ヶ倉中 森山 虎之介選手(3年)）
「相手のサイズとかディフェンス能力をみて、どうやったら点をとれるか。中からがいいのか、外からがいいのか、シュートを狙うことを意識している」
全国に向けて強化しているのは、スリーポイントシュートです。
県予選決勝では2本しか決められなかったスリーポイント。全国を勝ち抜くためには、高い精度が必要となります。
冬の大舞台で目標に掲げるのは、“初出場での全国制覇” です。
（小ヶ倉中 苑田 知樹主将(3年)）
「全国は全チーム強いので、ディフェンスで仕掛けて速攻のバスケをしていきたい」
（小ヶ倉中 田中 蛍太主将(3年)）
「悔いの無いように一戦、一戦、戦って優勝して、長崎に帰ってきたい」
全国から男女それぞれ52チームが出場する「ジュニアウインターカップ」は、来年1月4日に開幕。
『KOGAKURAVICTORY』は、4日に和歌山県代表のチームと対戦します。