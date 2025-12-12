音楽の祭典『BEAT AX』第9弾開催 BOYNEXTDOORとSTARGLOWが出演【コメント全文】
音楽の祭典『BEAT AX VOL.9』が、2月14日、15日の2日間にわたって、東京・有明アリーナで開催される。それに先立って、出演アーティスト第1弾が発表された。
【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK
今回の祭典を盛り上げるアーティストとして、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで話題を集めるBOYNEXTDOORがヘッドライナーで登場。さらに、BMSGのオーディションより誕生したSTARGLOWの出演が決定した。
なお、出演アーティスト第一弾の発表に伴い、FC先行チケットの申し込みもきょう12日午前10時からスタートする。
【コメント全文】
■BOYNEXTDOOR
2年ぶり3回目となる BEAT AXに再び出演することができて本当に光栄です。今回2日間にわたってステージを披露させていただきます。どちらもパワフルで笑顔と元気をお届けするパフォーマンスを準備していますので、ご期待ください！
■STARGLOW
デビューしたての僕達がこういったイベントに出演させていただくことをとても光栄に思い、感謝しています！BOYNEXTDOORのみなさんとの共演もとても楽しみです！全力でパフォーマンスをします！
