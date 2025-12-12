唐沢寿明主演『コーチ』最終回、向井が不審な行動を起こす…捜査の行く末は【あらすじ・場面カット】
俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（後9：30）の最終話が、きょう12日に放送されるのに先立って、あらすじと場面カットが公開された。
【場面カット】一体何を考えているのか…不安そうに向井を見つめる益山（倉科カナ）
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
連続殺人の容疑者がついに浮上する。15年前の事件との関連は。そんな中、向井が不審な行動を起こす…。刑事たちの矜持を懸けた、執念の捜査の行く末は…。
■第9話あらすじ
防犯カメラの人物が古屋（木幡竜）だと判明すると、瞳（倉科カナ）ら益山班は、有力容疑者として動向監視に入る。そんな中、張込み中の西条（関口メンディー）らが、向井らしき男の姿を見かける。15年前の事件との関連から、瞳たちが向井も捜査に加わるべきという思いを強くする一方、由里（木村多江）の胸には不安がよぎる。向井は何をしようとしているのか？“刑事の矜持”を懸けた、執念の捜査の行く末は。
