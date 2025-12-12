“お昼寝系”を称する2人組音楽ユニット「Suupeas」が、海外で注目を集めている。12日に東京・渋谷のSHIBUYA FOWSで開催する定期ライブ「SING 寝具 SING 〜忘寝会2025〜」に先駆け、本紙のインタビューで活動への思いを語った。

Suupeasは、ボーカルのひなぷ（26）と、DJ・ギターのはるぽん（23）の2人組。2017年から4人組ガールズバンド「たけやま3.5」で活動していたが、2024年に解散後は、お昼系音楽ユニット・Suupeasとして再デビューし、かわいらしいパジャマ姿でボカロPによるロックミュージックを届けている。ともに愛媛県松山市出身で、方言交じりの会話にはゆったりした空気感が流れる。プライベートでも公園、温泉、登山など自然を感じられる場所に出かけているというが、そんなゆるい雰囲気に反してハイテンポな楽曲のギャップが魅力だ。ライブは「おはよう」というあいさつから始まり、MCでは「起きてますかー！」といった起床チェックも。観客に枕をプレゼントする“まくら投げ”企画など、Suupeasならではの世界を繰り広げ、最後は「おやすみ」で締めくくる。

そんな異色のライブスタイルは、お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武やタレントの所ジョージといった大物の目にも留まっている。ひなぷは「所さんたちのライブにも出させていただいたことがありましたが、木梨さんには“よう分からん”って開始1分で止められました」と明かし、はるぽんも「“なんや、しっちゃかめっちゃかや！”って言うてたな」と笑った。ひなぷはバンド時代、木梨プロデュース・所の楽曲提供で楽曲をリリースしているが、「Suupeas」として生まれ変わった現在の活動を面白がってくれているという。2人で音楽フェスなどで木梨のコーラスとして呼ばれたり、TBSラジオ「木梨の会。」に度々出演したりするなど、すっかり目にかけられている。

2人への熱視線は、国内だけに留まらない。インドネシアのTikTokプレイリストで、昨年9月リリースの「ヘッチャカ」が1位を獲得するなど、徐々に海外での認知を広げている。今年11月には、中国・マカオのアニメ・ゲーム・アイドルフェスに出演したほか、シンガポールで開催された日本国内外で最大級のアニメフェス「Anime Festival Asia」で、公式テーマソングのボーカリストに抜てきされた。ひなぷは「ライブ後の特典会でも、現地の人たちがたくさん来てくれました。フェスの期間中毎日来てくれる方もいて、ファンの方が増えてくれた手応えを感じました」と、じわじわと海外での人気が上昇していることを実感。はるぽんは「最近、英語も練習しようねって話し始めました。特典会中は“センキュー”しか言えず、コミュニケーションを取れたらもっとライブが盛り上がりそうなので、イングリッシュを頑張っていきたいです」と、世界的な活動拡大を見据えて早速準備を始めている。

最初に目指すは日本武道館。「休憩できるスペース」として客席にベッドを設置し、時折休憩時間を挟みつつ、寝ながら見られる新しいライブの創造を構想している。ひなぷは「誰もやったことがないことをやってみたい。お昼寝系の第一人者になりたいです」と宣言。はるぽんも「睡眠は世界共通。動物も全員寝かせたい」と“睡眠世界征服“の目論見を語った。