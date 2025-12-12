timelesz原嘉孝、バレーボール男子日本代表初ドキュメンタリー映画でナレーションを担当
8人組グループ・timeleszの原嘉孝が、バレーボール男子日本代表初となるドキュメンタリー映画『GRIT 〜バレーボール男子日本代表 栄光への始発点〜』（来年1月9日よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国の劇場にて3週間限定公開）のナレーションを担当する。このほど、予告編が公開された。
【動画】原嘉孝のナレーションも！熱い予告編が公開
原は学生時代バレーボール部でミドルブロッカーとしてキャプテンを務めた経験があり、映画のナレーションを務めるのは今回が初めて。
今作は今年5月の代表招集から、6月開幕の「バレーボールネーションズリーグ2025男子」、そして9月の「2025世界バレー男子」まで、シーズンを通して代表チームに完全密着。日本代表の公式チームカメラに加え、TBS取材チームによる豊富な映像を収録し、代表合宿から大会の舞台裏、選手たちの日常までを克明に記録したバレーボールファン、スポーツファン必見のドキュメンタリー映画だ。
今回公開された予告編では、激闘の試合シーンに加え、石川祐希選手、高橋藍選手らのインタビュー映像、ロラン・ティリ監督が檄を飛ばす姿や大塚達宣選手が遠征先の車内で撮影した貴重なプライベート映像も含まれ、「もっと高く！跳べ！」という原の魂のこもったナレーションに期待が高まる。また日本代表メンバーの凛々しい姿が迫力満点なキービジュアルも完成した。
新生代表チームは今シーズンどのような課題を抱え、次シーズンの構築に挑むのか。2026年に控えるアジア選手権、そして2028年のオリンピックに向けて走り出した選手たちの、普段は目にすることのできない苦悩や葛藤、そして勝利への強い思いを収めた、日本男子バレーの「今」を余すことなく描き出すドキュメンタリーとなっている。
■原嘉孝コメント
今回のお話を頂き、バレーボール経験者として大変光栄に思いました。
僕はナレーションを担当するのが初めてだったので、プレッシャーもありましたが、楽しく、そして一生懸命やらせていただきました。
迫力のプレーシーンはもちろん、この映画ではその裏側の姿、選手の葛藤や苦悩、選手同士の関係性を見ることができます。
どういう思いで試合に臨んでいるのか、練習に臨んでいるのかー。
密着取材で捕らえられたその姿に、とても親近感を覚えました。
もっともっと僕も頑張ろうと勇気をもらえましたし、もっともっと日本バレーを盛り上げたいと強く感じました。ぜひ多くの方にご覧いただきたいです！
