今年デビュー40周年を迎えた歌手の久保田利伸（63）がフジテレビの深夜アニメ枠「+Ultra」（水曜深夜24・45〜25・15）で放送中の「Let’s Play クエストだらけのマイライフ」で初めてアニメ作品に出演することが12日に発表された。

「Let’s Play…」は北米で人気のWebコミックが原作で、累計閲覧数は9億回以上、全世界の購読者数は680万人を突破。米ロサンゼルスを舞台に、ゲームクリエイターを夢見る恋愛経験ゼロの主人公、サム・ヤングを花澤香菜が、サムを取り巻く男性キャラクターたちを土屋神葉、中村悠一、杉田智和が演じる“大人のラブストーリー”。久保田はオープニング、エンディング主題歌を担当している。

17日深夜24時55分から放送される最終回の第12話では久保田が本人役として出演。久保田のアニメ作品出演は今回が初で、初挑戦となったアフレコについて「まずはプロの声優さんに申し訳ありませんでした。僕がいただいたセリフはほんのほんの一瞬ですが難しかったです」とコメント。「特に演じながら思ったのですが、自分・久保田利伸という役柄が一番難しかったです。何か役を演じる方が思い切ったキャラづくりができるんだろうなと思いました」と振り返った。

また、主題歌として制作した「1, 2, Play」「Left & Right」の2曲について「オープニングは刺激的で挑戦的な曲。エンディングはその反対でラブリーな曲です。アニメが見せる様々なストーリーと相性が良いと思うので、その辺も楽しみに聞いていただいて、アニメをご覧いただければと思います」と語った。

久保田のアフレコ現場の様子を収めた映像は同局アニメ公式YouTubeチャンネルで公開されている。