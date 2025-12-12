Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤Û¤Î¤Ü¤Î¥È¡¼¥¯¡ÖÇä¤ì¤Ã»Ò¿Æ»Ò¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦¤¤²ñÏÃ¤Ï¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡½¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡½¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤ÇÂ©»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë»ÒÌò¡¦±ÊÀ¥Ìð¹É¤È¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦¤¤²ñÏÃ¤Ï¡×¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤Û¤Î¤Ü¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Áð¤Ê¤®¹ä
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¡¦Î¦¡Ê±ÊÀ¥¡Ë¤òÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¿Í¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°ÍÍê¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦À¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£°äÉÊ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤âÉÁ¤«¤ì¡¢Àè¤ÎÅ¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Î¹ç´Ö¡¢¥¤¥¹¤Ë¹ø³Ý¤±¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Áð¤Ê¤®¤È±ÊÀ¥¡£¤ª¸ß¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¡Ö1Æü¤ÎÃæ¤Ç¥·¡¼¥ó¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤ë»þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È±ÊÀ¥¤«¤éÏÃ¤·³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¡ÖÇä¤ì¤Ã»Ò¤À¤«¤é¡×¤È°ì¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤Çä¤ì¤Ã»Ò¤À¤Í¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢2¿Í¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦¤¤²ñÏÃ¤Ï¡¡Ìþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö»×¤ï¤º¡¢¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÇä¤ì¤Ã»Ò¿Æ»Ò¡×¡ÖÂÐÅù¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦¤¤²ñÏÃ¤Ï¡×¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤Û¤Î¤Ü¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Áð¤Ê¤®¹ä
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¡¦Î¦¡Ê±ÊÀ¥¡Ë¤òÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¿Í¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°ÍÍê¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦À¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£°äÉÊ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤âÉÁ¤«¤ì¡¢Àè¤ÎÅ¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦¤¤²ñÏÃ¤Ï¡¡Ìþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö»×¤ï¤º¡¢¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÇä¤ì¤Ã»Ò¿Æ»Ò¡×¡ÖÂÐÅù¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£