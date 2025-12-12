¡ÚÆ£¤¢¤ä»Ò¡¡²æ¤¬Æ»12¡ÛºÆº§´ê¤Ã¤¿¿Í¤¬»ä¤ÎÉô²°¤Ç¡Ä°úÂà·è°Õ¤â¼þ°Ï¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì
¡¡1991Ç¯¤ÎÂè2ÃÆ¡Ö±«Ìë¼ò¡×¤¬50ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂè33²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¾Þ¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿92Ç¯1·î¤Ï¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤Î¿·¶¶±éÉñ¾ì¸ø±é¤Ë2Æü¤«¤é¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6Æü¤Î¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢³Ú²°¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·à¾ì»öÌ³½ê¤ËÉã¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÉã¡£¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë»ö¾ð¤¬¤Î¤ß¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¤¢¤ä»Ò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß2Ç¯È¾¤º¤Ã¤È¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼ÒÀëÅÁÃ´Åö¤È¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿I¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤ÎÉô²°¤Ç¼«»¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½©ÅÄ¤«¤éÌ¼¤È°ì½ï¤Ëµ¢µþ¤·¤¿Éã¤¬È¯¸«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤°³Ú²°¤ËÌá¤ê¡¢¹²¤Æ¤ÆÈ©Ãå¤Î¾å¤Ë¥»¡¼¥¿¡¼¤ò±©¿¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¤Ï¤¡¢È±¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥é¡¼¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢³Ú²°¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¤Ä¤«¤Þ¤é¤º¡¢Æ»Ï©¤â½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ñÌ¯¤Ê³Ê¹¥¤Î¤Þ¤ÞÃÏ²¼Å´¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Î¸¼´Ø¤Ë·¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤ò¤Ê¤¼¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¤¤Ì´¤Ê¤Î¤«¡¢¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìõ¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢µ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡I¤µ¤óÈ´¤¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢6ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà¤ËÍê¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤â¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¤«¤éºÆº§¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤¬²ñ¼Ò¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢I¤µ¤ó¤ÏÈÄ¶´¤ß¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤â¤¦²Î¼ê¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤ËÈà¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤º¡¢²¿¤â´¶¤¸¤º¡¢²¿¤â¼ê¤Ë¤Ä¤«¤º¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÇÑ¿ÍÆ±ÍÍ¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤ËÉã¤Ï¡Ö½©ÅÄ¤Ëµ¢¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â²Î¼ê¤ò°úÂà¤¹¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢I¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤Þ¤«¤é¡Ö¿¿ÆàÈþ¤Á¤ã¤ó¤¬²Î¼ê¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶¡ÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ª¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¡¢¾¯¤·µß¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀèÇÚ¤Î¿¹¸÷»Ò¤µ¤ó¤ÈÅçÁÒÀéÂå»Ò¤µ¤ó¤¬¼þËÉ°êÍº¼ÒÄ¹¤Ë¡ÖÈà½÷¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤Æ¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Èà½÷¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»ä¤Î¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¼þËÉ¼ÒÄ¹¤â¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ê¤É´Ø·¸³Æ½ê¤ò¼Õºá¤ËË¬¤ì¡¢»ä¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤òÍê¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯Çä¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤Ï9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï4·î¤È7·î¤Ë2ÅÙ¡¢I¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤¯µö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÊèÁ°¤Ç¤ª¤ï¤Ó¤ÈÊó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤ê»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÆ¯¤¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£Æ£¤¢¤ä»Ò¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤Á¤º¤À¤Ã¤¿I¤µ¤ó¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ð¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂè25²óÆüËÜÍÀþÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂè43²ó¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¤â¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÊªÀ¨¤¤ÎÏ¤¬¡¢»ä¤òºÆ¤Ó²Î¤ÎÆ»¤Ë°ú¤Ìá¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þÆ£¡¡¤¢¤ä»Ò¡Ê¤Õ¤¸¡¦¤¢¤ä¤³¡Ë1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©³Ñ´ÛÄ®¡Ê¸½¡¦ÀçËÌ»Ô¡Ë½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£Ì±ÍØ²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢87Ç¯¤ËÂ¼Àª¿¿ÆàÈþ¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¤Õ¤¿¤êÀî¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£89Ç¯¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¤Ë·ÝÌ¾¤òÊÑ¤¨¡Ö¤ª¤ó¤Ê¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£92Ç¯¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤ÇÆüËÜÍÀþÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Âè43²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡¢21²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶Ê¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¡Ö¾®ÌîºÌ¡Ê¤³¤Î¤µ¤¤¡Ë¡×¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¤â¹Ô¤¦¡£