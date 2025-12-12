◇欧州カンファレンスリーグ1次リーグ第5節 マインツ1ー1レフポズナン（2025年12月11日 ポズナン）

欧州カンファレンスリーグ（ECL）1次リーグ第5戦が11日に行われ、マインツ（ドイツ）のMF川崎颯太が敵地レフボズナン（ポーランド）戦で移籍後初ゴール。味方の負傷により0ー0の前半26分から途中出場すると、わずか2分で先制弾。1ー1の引き分けに終わったが、フル出場したMF佐野海舟とともに勝ち点1獲得に貢献した。

試合はMF佐野が公式戦3試合連続でスタメン出場。MF川崎は公式戦2試合ぶりのベンチスタートとなった。

すると前半26分、中盤右サイドのMFビドマーが負傷交代となるアクシデント発生。川崎が急きょピッチへと送り出されると2分後、左からのクロスを左太もも付近で押し込み貴重な先制ゴール。相手の死角から上手くゴール前に顔を出す巧みな動きから待望の移籍後初ゴールを記録し、喜びを爆発させた。

しかし同41分、MF川崎が自陣エリア内で相手MFパルマを倒したとしてPKを献上。MF川崎は直前に相手のハンドがあったとアピールしたがVARの結果、判定は変わらず。これを相手FWイシャクに決められ1ー1の同点に追いつかれた。

後半22分にはDFフェラチュニヒが2枚目のイエローカードを受け退場。数的不利となってしまったが、チーム一丸で守り切って辛くも勝ち点1を獲得。3勝1分け1敗の勝ち点10に伸ばした。

川崎はイエローカードを受けていたこともあり後半40分に途中交代。一方、佐野は公式戦3試合連続のフル出場を飾った。