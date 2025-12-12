女優宮本茉由（30）が来年1月期のテレビ東京系連続ドラマ「この愛は間違いですか−不倫の贖罪−」（1月7日スタート、水曜深夜1時）に主演することが決まり12日、同局が発表した。民放ドラマ初主演。セックスレス夫婦の不倫サスペンスに挑戦する。

乙葉一華氏の原作マンガをドラマ化。宮本は、結婚2年目のパート主婦を演じる。夫とのセックスレスに悩む中、再会した高校時代の元カレに心のよりどころを求めていく役どころだ。夫も職場の同僚から“セフレ”として不倫の誘いを持ちかけられ、一線を越えた夫婦の日常が、予測不能な心理戦へと変貌。ジェットコースター不倫サスペンスが展開していく。

宮本は、「リーガルV」（テレビ朝日系）で女優デビューし、「大病院占拠」（日本テレビ）など多くの話題作に出演。今年7月期に放送されたテレ東系「レプリカ 元妻の復讐」で悪役を演じ、怪演ぶりが話題を集めた。元CanCam専属モデルで、モデルとしても活動している。

◆宮本茉由コメント

原作を読ませていただいた時に、ストーリー展開やそれぞれのキャラクターの個性にとても魅了されました。その中で、自分が菜穂を演じられることがうれしくて、ワクワクドキドキしながら日々撮影を頑張っています！ 毎話、個性的な登場人物たちが何をするかわからなく、衝撃の展開が多いので、視聴者のみなさんにもドキドキしながらドラマを観ていただけるかと思います。