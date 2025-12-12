米国女子代表マロリー・ピュー・スワンソン

女子サッカー米国代表のFWマロリー・ピュー・スワンソンが自身のインスタグラムを更新。夫で米大 リーグ・カブスのダンズビー・スワンソン内野手との結婚記念日を報告した。純白のドレスをまとった写真には、現地ファンから「最高にキュート」「すごくステキ」などの声が届いている。

大胆に肩と背中が露になった純白のドレスに身を包んだマロリー。黒いタキシードに蝶ネクタイ姿のスワンソンと湖畔で抱き合っている。自身のインスタグラムに「人生で最高の3年間 I love you @dansbyswanson」と投稿。他の写真では手を取り合う仲睦まじい姿を見せている。

昨夏のパリ五輪決勝ブラジル戦で決勝点を挙げ、米国代表を金メダルに導いたマロリーは、全米女子サッカーリーグのシカゴ・スターズでプレー。夫のスワンソンとは2022年12月に結婚した。当時ブレーブスをFAとなっていたスワンソンは、同年オフにカブスへ移籍。マロリーと同じシカゴを本拠地に持つ事が移籍の決め手の1つとなった。この投稿には現地ファンもコメントを寄せている。

「記念日おめでとう！楽しいお祝いになりますように」

「スポーツ界で一番好きなカップル」

「記念日おめでとう、最高にキュート」

「最高に美しい花嫁！記念日おめでとう」

「一緒だとすごくステキ」

「記念日おめでとう。これからも幸せを願っています」

「お互いが出会えたことがとても嬉しい！」

「2人のラブストーリーを見るのが大好き！」

米国屈指のアスリートカップルとして知られる2人の記念日投稿に、反響が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）