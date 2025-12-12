サムスンは次期Galaxy S26シリーズにQi2マグネットを搭載し、ワイヤレス充電時の位置合わせが容易になると噂されてきました。それを裏付けるように「Magnet Wireless Battery Pack」が認証ページに出現しています。

↑見つかったサムスンの「Magnet Wireless Battery Pack」（画像提供／WPC）。

現行のGalaxy S25シリーズでQi2マグネット充電を利用するためには、磁石を内蔵した専用ケースが必要です。しかし次期S26シリーズでは、ついに本体にマグネットが内蔵されるとみられます。

さらに、S25シリーズのワイヤレス充電速度は最大15Wにとどまっていますが、S26シリーズでは高速なQi2.2規格が採用される見込みです。Galaxy S26 Ultraは最大25W、下位モデルでは20Wの充電になると予想されています。

今回、WPC（ワイヤレスパワーコンソーシアム）のデータベースで、サムスン製Qi2アクセサリー「Magnet Wireless Battery Pack」が見つかりました。この製品はQi 2.1.0規格に対応し、15W出力を備えています。外観は標準的な長方形デザインですが、マグネット部分が延長され、下部がくり抜かれた特徴的な形状となっています。

この設計により、Galaxyスマートフォンの背面カメラがワイヤレス充電コイルに近すぎる問題を解消し、バッテリーパックを密着させやすくする狙いがありそう。なお、サムスンの純正磁気ウォレットでも同様の工夫が施されています。Qi2普及に向け、サムスンが本格的に動き出している印象です。

最近では、サムスンがQi2に対応した最大25Wの充電ドックを準備しているという噂も流れています。Galaxy S26シリーズ本体にマグネットが内蔵されれば、磁力で装着できるアクセサリーの幅が広がり、利便性が大きく向上しそうです。

