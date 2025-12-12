川に捨てられていた子猫を急いで保護し、お家に連れ帰った投稿者さん。先住猫さんたちとの相性を心配していましたが……。愛情あふれる半年間の成長記録をまとめた投稿は、YouTubeで18万回以上再生され「天使に生まれ変わりましたね」「なんて可愛いんでしょう」「2匹も優しいね～！」「先住猫ちゃんの優しいこと！」などの声が寄せられました。

【動画：『川辺に捨てられていた子猫』を保護して半年…2匹の先住猫が見せた対応と『現在の様子』】

川に捨てられていた子猫を保護

YouTubeチャンネル「いつも通り、猫なんです。 Tokiniha TotoNico Moccomoco」さまは、「トト」ちゃん、「ニコ」ちゃん、そして「モコ」ちゃん、3匹の様子を投稿しています。

最後に家族入りしたモコちゃんは、川辺に捨てられていた子猫でした。捨てられてから発見までの時間が早かったことで、奇跡的に助かったと言いますが、あまりにもひどい状況に、投稿者さんは家族に迎え入れることを即決したと言います。

お家に連れ帰り、獣医師さんの指導のもと、注射器でミルクをあげた飼い主さん。お腹が空いていたようで、ゴクゴクと飲んでくれたそうですよ！

こうして家族に迎え入れる決断をした飼い主さんですが、1つ心配が……。それは先住猫たちのこと。子猫を連れ帰り、先住猫たちは優しく受け入れてくれるのか不安だったそうです。

しかし、そんな飼い主さんの不安を払拭するように、2匹は交代でケージに入っているモコちゃんの様子を見に来てくれたのだとか！

特にニコちゃんは、すでにお母さんのように優しい眼差しでモコちゃんを見ていたといい、モコちゃんが少し動くと「大丈夫？」と心配が入り混じったような視線を送っていたというから驚きです！

個性が光る見守り方

こうして２匹の静かな愛情にも包まれ、飼い主さんの献身的なお世話もあり、すくすくと成長していったモコちゃん。そして、とうとう先住猫さんたちと直接対面する日。

ニコちゃんはモコちゃんと対面すると、すぐにそばに寄り添い、見守り姿勢に移行！モコちゃんも安心した様子で隣で遊んでいたのだそう。

対してトトちゃんは、元々ビビリな性格もあるそうで、遠くから静かに見守ってくれていたといいます。個性が光る見守り方が素敵ですね！

しばらくすると、モコちゃんの目も開き、移動範囲が広がるように！この頃にはトトちゃんもモコちゃんという存在に慣れ、モコちゃんが歩いていると心配なのか、近くに寄ってきて見守ってくれるように！

愛情あふれる仲良しな3匹

こうして日に日に絆を育んでいった3匹。今ではいつも一緒に行動するほど仲良しに！

幸せいっぱい、愛情溢れるお家ですくすくと育っているモコちゃん。これからもどんどん大きく成長し、元気いっぱいな甘えん坊な猫さんに成長することでしょう。

3匹の美しい絆が育まれていく様子は、YouTubeにアップされると多くの人の胸を打ち、記事執筆時点で18万回以上再生されています。

コメント欄には「天使に生まれ変わりましたね」「なんて可愛いんでしょう」「2匹も優しいね～！」「先住猫ちゃんの優しいこと！」などの声が殺到！絶賛の嵐です。

YouTubeアカウント「いつも通り、猫なんです。 Tokiniha TotoNico Moccomoco」さまでは、今回ご紹介した3匹の暮らしが日々投稿されています。現在のモコちゃんの姿もご覧いただけるので、ぜひチェックしてみてくださいね！

モコちゃん、トトちゃん、ニコちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「いつも通り、猫なんです。 Tokiniha TotoNico Moccomoco」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。