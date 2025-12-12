考えた人天才じゃんッッ♡【3COINS】買い逃したくない「電子レンジ調理器」って？

少しでも時短したい時は【3COINS（スリーコインズ）】の「電子レンジ調理器」がおすすめ。家事の手間が省ける便利な商品がラインナップしていて、少しでも楽をしたい時にうってつけです。今回は数ある中から、パウチを温められるマグ、ホットサンドを作れるアイテムをご紹介。アイデアが光る商品をぜひ活用してみて。

洗い物の負担を減らしたい時に「ミールマグ」

お弁当のおかず作りや、レトルトで軽く済ませたいランチに役立つこちら。公式サイトによれば「パウチ食品をセットしてそのままレンジでチンするだけ」で「そのまま食べられる」らしく、洗い物の負担を減らしたい時にぴったりです。お値段は\660（税込）。袋の中に残りがちな食品も綺麗に食べ切れて、お得さも実感できそうです。マグは細長く、2個並べて加熱すればより時短できるかも。

脚付きで倒れにくい「電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー」

気軽にホットサンドが楽しめそうなこちら。公式サイトによると「お好みの具材を挟んで電子レンジで加熱するだけ」で作れる便利仕様。調理の手間を省きながら、ちょっと贅沢な朝食を満喫できそうです。本体は脚付きで安定感があり、加熱中に倒れるのも防いでくれそう。お値段は\2,750（税込）。こちらもスリムな形状で、使わない時には場所を取らず収納できそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

