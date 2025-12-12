どうしても構ってほしい犬さんと、構うのが面倒くさくなってしまった猫さん。犬らしさ・猫らしさが溢れる2人の姿が、SNSで大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で22万再生を突破し、「あーもうはいはい。って感じがいい」「あしらい上手とはまさにコレ」「犬の気持ちわかるぞぉ」といったコメントが寄せられました。

【動画：「省エネモード極めすぎてるｗ」遊んでほしい犬に…猫がとった『まさかの対応』】

構ってほしい犬さんvs構いたくない猫さん

TikTokアカウント「実家のペットたちに会いたい」に投稿されたのは、投稿主さんの実家で暮らす猫の『こたろうくん』と犬の『レオくん』の様子です。

ある日、こたろうくんがソファでくつろいでいると、構ってもらいにやってきたレオくん。ところが、レオくんの構ってアピールが激しすぎるのか、こたろうくんは全く構う気ナシ。それでもレオくんは引き下がらなかったといいます。

絶対構わにゃい！

構ってほしくて脚にちょっかいをかけてくるレオくんに、こたろうくんは振り向くことなく脚だけであしらっていたのだとか。まるで構ってほしい彼氏と、今はそういう気分じゃないという彼女のよう。ラブラブなカップルに見えてきて、思わず笑ってしまいました。

脚で顔を蹴ったり、しっぽで顔を叩いたり。それだけ強烈な拒否をされても、レオくんは全く諦める素振りを見せなかったとのこと。それだけこたろうくんのことが好きなのでしょう。でも、こたろうくんがゆっくりしたい時はほどほどにね…！

あくまで省エネ対応

じゃれ合いたいレオくんと、1人でゆっくりくつろぎたいこたろうくん。そんな犬らしさ・猫らしさ全開の2匹の姿は、TikTokで1.5万件の高評価を集めるなど、SNSで大きな話題を呼んでいます。

これから先も続くであろう、こたろうくんとレオくんの攻防。2人がどんな関係を築いていくのか、今後の投稿も楽しみです。

投稿には「極限の省エネモード極めすぎてるwww」「人間みたい笑笑 親近感ある」「ごめんだけど、本当犬ってかまってかまって凄いよなー、、、気持ちわかる、、、」「シャーって言ったり噛みついたりしないから大人な対応」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「実家のペットたちに会いたい」では、投稿主さんの実家で暮らすこたろうくんやレオくんの様子が投稿されています。

こたろうくん、レオくん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「実家のペットたちに会いたい」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。