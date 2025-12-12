

・上段（左から）山下容莉枝、遠山俊也、越村友一・中段（左から）大澄賢也、竹財輝之助、山田明郷・下段（左から）梶原叶渚、柾木玲弥（C）日本テレビ

篠原涼子が主演を務める、日本テレビ系1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（毎週日曜よる10時30分〜11時25分）に、大澄賢也・竹財輝之助・梶原叶渚をはじめ、遠山俊也・柾木玲弥・越村友一・山下容莉枝・山田明郷の出演が決定した。

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。

今回新たに解禁されたのは、こずえ・怜治・佐伯の三人を取り巻く“家族”と“職務に関わる人々”。立場も思惑も異なる人々が交錯し、その存在が三人の物語を予測不能な方向へと動かす“鍵”となっていく。

大澄賢也が演じるのは怜治の伯父で日下ホールディングス社長の日下秋彦役。「沢山の個性ある俳優の皆さん、監督さんはじめスタッフの皆さんと、芝居を通して、そして人としても交流できる事に今からワクワクして楽しみで仕方ありません」と心境を語る。

竹財輝之助は怜治の父で日下ホールディングス副社長の日下春臣役を演じる。「感情と社会的な立場で揺れ動く人物が多く、演じる側としても、視聴側としても楽しみにしています」とコメント。

ゴールデンプライム帯ドラマ初レギュラーを飾る梶原叶渚は怜治の妹・寿々役。「まだ未熟な部分も多いですが､役を通してその繊細な変化が視聴者の方々に伝わると嬉しいです」と期待に胸を膨らませている。

遠山俊也は氷川拘置所医務官・白井宗政、柾木玲弥は刑事で佐伯の部下・反町耕作、越村友一は氷川拘置所介護士・仲間篤志、山下容莉枝はこずえの母・誠子、山田明郷は怜治の祖父・日下在賢役を演じる。

ベテランから期待の若手まで揃った実力派キャスト陣が加わることで、ドラマは一層厚みを増していく。

プロデューサーの鈴木亜希乃は、「こずえや怜治を取り巻く家族たち……拘置所以外のストーリーも目が離せない展開が続きますので、ぜひ楽しみにしていてください！」とメッセージを送っている。