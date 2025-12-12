材料や作り方にこだわった「ちょっと贅沢なスープ」が続々登場し人気になっています。一体なぜ？

具材ゴロゴロ「満足感◎」

スープカフェ『ベリーベリースープ田町駅前店』（東京・港区）で、みなさんが食べているのは、スープ・ご飯・サラダだけのセット。

「具がすごくゴロゴロ入っているのでお腹いっぱいになるし“満足感はすごく高い”」（20代女性・会社員）

「具材もいっぱい入っていて、“プチ贅沢”できる」（30代女性・会社員）

ソーセージやキャベツなど8種類の具材がゴロッと入った「1/2日分の野菜がとれるポトフ」（780円）や、「もちもち水餃子の豆乳春雨スープ」（780円）など、具だくさんスープが10種類以上。

中でも、一番人気は「チーズフォンデュバーグシチュー」（780円）です。

こんがりと焼き上げたハンバーグにブロッコリーなどの野菜もゴロっと入って、とろ〜りチーズをトッピング。デミグラススープには、より奥深い味になるように「昆布出汁」を入れているといいます。

THE TIME,マーケティング部 羽田優里奈部員：

「ハンバーグがふわっふわでスープと一緒に溶けていく感じ。美味しい〜」

5時間煮込んだ「透明コムタン」

東京・新宿区にあるコムタンスープの専門店『オクドンシク』では、“透明のスープ”が人気です。

コムタンスープといえば、牛の肉や内臓、テールなどを煮込んで作った白濁のイメージですが、人気の「デジコムタン」（980円）は、豚肉と香味野菜を5時間煮込んで作った透き通ったスープ。

ご飯が入ったクッパスタイルで、大判の豚の薄切り肉が重ねられ、刻んだネギがトッピングされています。

羽田部員：

「染み渡る…。お肉と野菜のうま味もしっかり出ていて、あっさりと洗練された上品な味わい」

40代の女性客も、「“すごく贅沢なスープ”。午後も元気に働いたり動いたりできる」と極上のスープを味わっていました。

コスパ＆タイパでも「栄養摂りたい」

材料や作り方にこだわった“ちょっと贅沢なスープ”を楽しむ人が増えているのはナゼなのでしょうか？

『日本食糧新聞社』木下猛統さん：

「消費者がコスパとタイパを意識するようになった。“短い食事でも栄養素をたっぷり摂りたい、満足したい”。そういうニーズに応えるために具材にちょっとこだわったりなど、“スープ自体がワンランク上になっている”」

スタバ初「ふわふわ＆トリュフ」

“プチ贅沢”なスープの波は『スターバックスコーヒー』でも。

11月から発売されたのはスタバ初のスープ「トリュフ スープチーノ」（500円※店内利用の場合）。

なめらかな口当たりにするために、バリスタが1杯ずつスチームしたミルクに、黒トリュフやポルチーニ茸などを贅沢に使用し、野菜やベーコンの風味も加えた1杯です。

羽田部員：

「ふわっふわ！トリュフの香り、きのこのうま味が押し寄せてくる。ベーコンの香ばしさや塩味が感じられる」

もちろん、コーヒーと同じように「ミルクのカスタマイズ」もOKです。

『スターバックスコーヒージャパン』商品本部・吉田直晃さん：

「”朝を大事にしたい”というニーズに応えスープを開発した。想定以上に好評頂いている」

『ローソン』のマチカフェプラスでも、11月から「クラムポタージュ」「海老のビスク」「コーンスープ」（各350円）を発売。店内で1杯ずつホットミルクを注いで作るので、まるで専門店のような味わいです。

羽田部員：

「ビスクむちゃくちゃ濃厚！トマトスープに海老の風味がとても出ていて美味しい」

家で手軽に「プチ贅沢スープ」

“プチ贅沢スープ”を家で楽しむこともできます。

カップ入りスープの「じっくりコトコトこんがりパン 超盛」シリーズ（248円※参考価格）は、パンの量を約2倍にすることで“食事の主役”に。

『紀ノ国屋』からも、レトルトのプチ贅沢なスープが6種類。

「とうもろこしの贅沢ポタージュ」（180g・538円）は、とうもろこしを贅沢に使用し、34種類の野菜ペーストと米麹をプラスして深みのある味に仕上げた一品です。

また、通販限定の「クノール® 贅沢野菜® 完熟トマト」（15袋入・3240円※味の素ダイレクトでの販売価格）は、完熟トマトを丸ごと１個分使った自然な甘さの濃厚なスープ。

1杯あたり約216円と通常の約3倍の値段ですが、その分、香味野菜のスープベースがたっぷり入っています。

羽田部員：

「美味しい！トマトのうま味がガツンときて野菜の複雑なうま味が出てくる。お湯を入れただけとは思えない」

ちょっと贅沢なスープが、体も心も温めてくれそうです。

