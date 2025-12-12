巨匠「マティス」の版画など13点盗んだ2人組　絵画を頭の上に乗せて逃走…ゴミ山近くに絵画を一度放置してから盗み出す姿も　ブラジル

防犯カメラが捉えたのは、盗んだ絵画を頭の上に乗せて逃げる男の姿。

ブラジルの図書館で、フランスの巨匠、アンリ・マティスの版画など13点が盗まれた。

現地メディアによると、12月7日、ブラジルの最大都市・サンパウロ中心部にある図書館に、武装した2人組の男が押し入り、展示されていた美術品を盗んで逃走。その姿は、現場近くにある複数の防犯カメラに記録されていた。

歩道に絵画を置いたまま…

図書館では、本と美術をテーマとした展覧会が開かれていてこの日が、最終日だった。

盗まれたのは、“色彩の魔術師”と称され、ピカソと並ぶ20世紀を代表する芸術家、アンリ・マティスの版画8点、またブラジルを代表する画家、カンディード・ポルティナーリの作品5点の合わせて13点。

世界的芸術家の作品を盗みだした2人組。

現場近くの防犯カメラには、犯人とみられる男2人の姿が捉えられていた。

大きな絵画を抱え、あたりを見回しながら、その場を去る男。

別のカメラは、同じ男が歩道に絵画を置いたまま…

横断歩道を渡る様子を捉えていた。

絵画が放置された場所は、路上に集められたゴミの山の近く。

その後、男らは再びその場に姿を見せると、拾い上げた絵画を頭に乗せて、堂々とその場をあとにした。

一連の行動には、どういった意味があったのか？

ブラジルの捜査当局は8日、2人の容疑者のうち、男1人を逮捕したと発表。

さらに防犯カメラの映像を解析するなどして、もう1人の男の行方を追っている。

