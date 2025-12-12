「弊社から内定が出たら就活を終了しますか？」面接でこう質問されたとき、どのように答えますか？

『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった"普通の就活生"である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。今回は、「弊社から内定が出たら就活を終了しますか？」に対する一瞬で内定をとる人の答え方について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

面接官はなぜ就活を終了するのか聞いてくるのか？

僕が就活生のとき、面接で聞かれて回答が難しいと思った質問があります。それが「弊社から内定が出たら就活を終了しますか？」という質問。

人事の立場に立てば、当然ですが内定を出したら入社してくれる人を採用したいですよね。だからこそ、この質問を通して志望度の高さを確認しようとします。

よって、この質問に対して「うーん」「えーっと」と悩む就活生は評価されません。即座に「ああ、この就活生はうちの会社の志望度が低いんだな」と感じるからです。

この背景を押さえておくと、こうした志望度の高さに関する質問には、“内定を出したら入社する人感”をしっかり出さないといけないんですよね。

僕は中堅大学出身で、資格も実績もありません。だからこそ、高学歴で実績のある学生よりも評価されるための戦略の1つとして、志望度の高さを徹底的に伝えることに取り組みました。

ちなみに今回の質問の攻略だけでなく、他にも面接後に手書きであえて砕けた言葉でお礼状を書くテクニックなど、拙書『脇役さんの就活攻略書』で紹介しています。

就活は学歴も実績もこえて、少しのテクニックで絶大な評価を獲得できるのが面白さです。

第一志望から聞かれたら「即日終了」がベスト

それでは、具体的にどのように回答すれば良いのでしょうか？

まず第一志望群（内定が出たら入社したい企業）に対しては、次のように答えるのがおすすめです。

「御社から内定をいただいた暁には、内定のご連絡をもらった日に、即日で他の会社、すべての選考を電話で辞退し、就活を終了致します！」

どうでしょうか。志望度の高さを感じる面接官は多いのではないでしょうか。

具体的に「即日」「電話で辞退」という言葉があるからこそ、熱意を感じるのです。

多くの就活生は、「はい、御社から内定をいただけたら就活を終了します」とシンプルに答えますが、それだともったいないのです。

言い方1つで、志望度の高さが伝わる。こんなオトクなことはないので、ぜひ押さえておいてください。

第一志望群以外の企業への答え方

次に、難しいのが第一志望群以外の企業への答え方です。

ここで嘘をついて内定が出たら即日終了しますと答えてしまうと、後から内定が出た時に「終了するって言ってましたよね？」とツッコまれて困ります。

よって、僕は次のように答えるようにしていました。

「正直にお答えすると、現在選考を受けている3社は最後まで面接を受けるつもりでおります。しかし、中でも御社の志望度が高いので内定をいただけた暁には、就活を終了する可能性が高いです。」

この回答には、ポイントが3つあります。

・最初に「正直にお答えすると」として誠実さをアピールする

・現在受けている◯社の面接は最後まで受ける予定でいると伝える

・でもその中でも御社が最も志望度が高いとケアをする

これらを押さえることで、面接官はその就活生に対して、「誠実だな」「正直だな」そして「うちの志望度は高いんだな」と感じるのです。

このように「弊社から内定が出たら就活を終了しますか？」という質問1つとっても、適当に答えるのとは全然違う立ち回りができますよね。

就活は奥が深いのです。そして受験と違って、「テストの点数」だけで評価が決まらないから、攻略する余地があります。

あなたの就活の成功を、心から応援しています。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）