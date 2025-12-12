³ùÅÄÂçÃÏ¡¢°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç2¥´¡¼¥ë±é½Ð¡ª¡¡3È¯²÷¾¡¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬ECL3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë
¡¡UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç2¾¡2ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö6¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡£½êÂ°¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢ECL¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ëº£Àá¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î3Ê¬¤Ë³ùÅÄ¤¬·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ë¡£¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤Ç¸åÊý¤Ë°ï¤é¤¹¤È¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤â¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¸åÊý¤Ë¥Ñ¥¹¡£Î®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀè¤ÇÂÔ¤Ä³ùÅÄ¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢È½Äê¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢11Ê¬¤Ë³ùÅÄ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤ß¡¢³ùÅÄ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÇÁ°¿Ê¡£³ùÅÄ¤ÏÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤¬¼Ð¤á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍMF¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¶¡µë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¦¥Á¥§¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢25Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë37Ê¬¡¢ºÆ¤Ó³ùÅÄ¤¬ÆÀÅÀ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Î¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¡£¹ª¤ß¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¼¡¡¹¤ÈÁê¼êÁª¼ê¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ±¦Â¤ò°ì¿¶¤ê¡£³ùÅÄ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Âç¤¤Ê3ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤À¤±¤Ç3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë³ùÅÄ¤ò´Þ¤à3Áª¼ê¤ò¸òÂå¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï3¡Ý0¤Ç½ªÎ»¤·¡¢ECL3¾¡ÌÜ¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡ÊºÇ½ªÀá¡Ë¤Ï18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ä¥§¥ê¥§¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¯¥ª¥Ô¥ª¥ó¡¦¥Ñ¥í¥»¥¦¥é¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó¡¡0¡Ý3¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡11Ê¬¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¦¥Á¥§¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
0¡Ý2¡¡25Ê¬¡¡¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
0¡Ý3¡¡37Ê¬¡¡¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç2¾¡2ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö6¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡£½êÂ°¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢ECL¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ëº£Àá¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢11Ê¬¤Ë³ùÅÄ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤ß¡¢³ùÅÄ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÇÁ°¿Ê¡£³ùÅÄ¤ÏÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤¬¼Ð¤á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍMF¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¶¡µë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¦¥Á¥§¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢25Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë37Ê¬¡¢ºÆ¤Ó³ùÅÄ¤¬ÆÀÅÀ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Î¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¡£¹ª¤ß¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¼¡¡¹¤ÈÁê¼êÁª¼ê¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ±¦Â¤ò°ì¿¶¤ê¡£³ùÅÄ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Âç¤¤Ê3ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤À¤±¤Ç3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë³ùÅÄ¤ò´Þ¤à3Áª¼ê¤ò¸òÂå¡£·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï3¡Ý0¤Ç½ªÎ»¤·¡¢ECL3¾¡ÌÜ¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡ÊºÇ½ªÀá¡Ë¤Ï18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ä¥§¥ê¥§¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¯¥ª¥Ô¥ª¥ó¡¦¥Ñ¥í¥»¥¦¥é¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó¡¡0¡Ý3¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡11Ê¬¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¦¥Á¥§¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
0¡Ý2¡¡25Ê¬¡¡¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
0¡Ý3¡¡37Ê¬¡¡¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë