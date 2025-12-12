JAVIN DE SEOUL待望の日本展開♡韓国コスメファンも必見の新ラインアップ

韓国発の注目コスメブランド「JAVIN DE SEOUL（ジャビンドソウル）」が、ついに全国のアインズ＆トルペ90店舗で店頭販売を開始しました。これまでオンライン中心だった人気ブランドが、実際に手に取って試せるようになり、質感や発色をその場で確認できるのはうれしいポイント♡豊富なカラーバリエーションと、マルチに使える実力派のフォーミュラは、メイク好きの女性たちからも注目を集めています。話題の最新ラインを、いち早くチェックしてみてください♪

3シリーズ38色の豊富なラインアップ

JAVIN DE SEOULの魅力は、自由に自分らしいメイクアップを表現できる豊富なカラー展開。今回登場した3つのシリーズは、それぞれが異なる質感と使い方を楽しめる構成です。

「ウィンクアイシェードプライマー」は全18色で、アイシャドウからハイライトまで幅広く活躍。「ウィンクアイシマーライト」は全12色の繊細なツヤが魅力で、涙袋やハイライトにもマルチに対応します。

さらに「ウィンクリップシェードプライマー」は全8色の半透明カラーで、唇の悩みに寄り添うリッププライマーとして人気を集めています。

ウィンクアイシェードプライマー＜アイシャドウ＞



価格：各5.5g 1,760円（税込）

柔らかいリキッドがすっと密着し、さらっとした質感が長時間持続。アイシャドウ、陰影、ハイライトなどマルチに使えます。

カラー：全18色

ウィンクアイシマーライト＜アイシャドウ＞



価格：各6g 1,980円（税込）

薄く均一に伸びるリキッドタイプで、粉落ちを抑えながら自然なツヤをキープ。アイシャドウや涙袋などにも活躍。

カラー：全12色

ウィンクリップシェードプライマー＜リップカラー＞



価格：各5g 1,760円（税込）

角質・くすみ・縦ジワにアプローチし、ふっくらとした唇へ導くマルチリッププライマー。半透明のオイルウォーターテクスチャーで軽く密着します。

カラー：全8色

発売日：2025年11月7日

取扱店舗：アインズ＆トルペ全国90店舗

ブランドの魅力と世界観を深掘り

JAVIN DE SEOULは、ソウルの躍動感と日常を映し出す色彩が特徴のコスメブランド。Wink、Bloom、Huggingなどのシリーズを通して、肌に溶け込むような発色と、使い心地の良さを両立したアイテムを展開しています。

今回店頭展開されることで、実際に手に取ってテクスチャーを確かめられるようになり、ブランドの世界観をより身近に感じられるはず。自分らしいスタイルを自由に楽しみたい女性にぴったりのラインアップです♪

手に届く韓国コスメで新しい私に♡

全国のアインズ＆トルペで本格展開が始まったJAVIN DE SEOULは、豊富なカラーとマルチに使えるテクスチャーで、毎日のメイクをもっと自由に、もっと楽しくしてくれます♪

オンラインでは迷っていた色も、店頭で試せるようになったのは大きな魅力。自分にぴったりの色がきっと見つかるはずです。ぜひこの機会に、最新の韓国コスメで“新しい私”を叶えてみてください♡