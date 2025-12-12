お笑いコンビ、クロスバー直撃の渡邊センス（41）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。講談社が控訴してこなかったと明かした。

写真週刊誌「フライデー」発行元の講談社に損害賠償計1100万円などを求めた訴訟の判決が11月25日、東京地裁で行われ、葛西功洋裁判長は賠償金計220万円の支払いを命じた。渡邊は当日「完全に勝ったりました」とコメントした上で自作の「勝訴」と書かれたライトで光るボードも披露した。

23年末の「週刊文春」のダウンタウン松本人志（62）に関する報道に関連し「フライデー」が掲載した、18年実施の松本と渡邊らによる酒席参加女性への対応をめぐる記事に訴えを起こしたものだった。

渡邊は今回、自身のXで「週刊誌の控訴は無しでした。すなわち、、完全決着！！ 完全勝利！！ 使徒殲滅！！」と書き出した。その上で「もうこんな事すなよぉ。こからは誇れる記事と報道を期待していますね 今日から通常モードに戻ります。この2年、救ってくれた人達への感謝を一生忘れません。まは〜ん。 渡邊センス」と締めくくった。

今月には松本が有料独自プラットフォーム「ダウンタウン＋」内で約2年ぶりに復帰。「密に連絡は取り合っていて、気遣いをしてくれていました」と明かし「（自身も）徐々になじんでいって芸人の姿に戻っていきたい。活躍のチャンスがあればまたお声をかけていただけたら」と話した。