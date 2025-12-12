ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

流麗なシルエットで、毎日にフィットする。1988年の名作を、今の私が身に付ける【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼

1


ニューバランスのスニーカーは、1988年に登場して以来、長く愛され続ける「New Balance 996」のオリジナルデザインを、女性向けに流麗にシェイプしたウィメンズモデルのアイテムだ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】
2


スッキリとしたシルエットが特徴で、クラシックな佇まいに洗練された印象を添えている。2層構造のミッドソールとPUインソールが、足への負担を軽減し、快適な履き心地を提供する。

→【アイテム詳細を見る】

3


タイムレスな魅力を備えた、定番のウィメンズモデル。

→【アイテム詳細を見る】

4


日常のスタイリングに自然に馴染み、長時間の歩行でも心地よさが続く一足だ。