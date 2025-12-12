「親の介護なんてまだまだ先のこと…」と思っていても、認知症の発症や転倒による骨折、入院がきっかけで【介護は予期せぬ形で始まる】ことが少なくありません。日本は介護制度が充実していますが、いざというとき、適切に利用するためにも介護サービスの種類や手続き方法などを知っておく必要があります。医師である著者・柴田元さんが、いざ直面した時に必要となる介護の基礎知識をまとめた著書『親の介護を考え始めたら読む本』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】医師である著者・柴田元さんが、いざ直面した時に必要となる介護の基礎知識をまとめた著書『親の介護を考え始めたら読む本』

地域包括支援センターの高齢者と家族支援の実際

地域包括支援センターは、高齢者の暮らしや介護についてなんでも相談することができますが、実際のところ、どのように利用したらいいのか分からない、という人はまだまだ少なくないようです。

実際に私たちの地域包括支援センターを過去に利用した人たちも、相談の内容はさまざまでしたし、それに対する支援策、関係する専門職、支援にかかる期間などもケースによってずいぶん異なりました。

こうした事例を知ることで地域包括支援センターの実際の支援状況について知ってもらえると思います。

もちろんすべての事例で相談者が100％満足のいく結果を提供できるわけではありませんが、地域包括支援センターに相談してもらえば、必ずなんらかの支援へとつなぎます。

行政機関というと一般市民には対応が良くないイメージをもつ人もいるかもしれませんが、地域包括支援センターでは「うちでは対応していない」などと窓口に来た人を追い返すようなことはありません。

センターで対応が困難なときは、代わりの支援窓口を紹介しますし、相談者が次のアクションをとれるように、具体的に情報提供を行います。

ですから悩みや聞きたいことがあれば、いつでも安心して相談に来てほしいと思います。

80代の父親を持つ息子が、介護保険申請をしたいと希望

・相談者（高齢者との関係）：50代男性（息子）

・高齢者の生活背景：80代の父親と息子とで戸建ての自宅に居住

・相談内容：80代後半になった父親は大きな病気はありませんが、ここ１年ほどで同じ話を繰り返したり、少し前に自分がしたことを覚えていなかったりするなど、物忘れがひどくなってきました。

そこで介護保険の申請をしたいと考えましたが、どこに相談していいか分からず、近所の人に地域包括支援センターに相談するよう勧められてセンター窓口を訪問されました。

介護に関する疑問や悩みは「地域包括支援センター」へ相談

・地域包括支援センターの対応：窓口で父親の様子について話をうかがい、その後に要介護・要支援申請書の書き方、主治医の確認、訪問調査などの手続きとその流れについて説明をしました。

併せて、父親の日常生活に支障があるようであれば専門医を受診するようにアドバイスを行いました。

介護保険の要介護認定の申請が本人・家族だけで難しい場合は地域包括支援センターで代行することができますが、父親は自身で申請が可能ということで、このときは情報提供のみで相談を終えました。

・コメント：親の介護保険の要介護・要支援認定を受けたいと思ったら、親が住む地域の地域包括支援センターに連絡をしましょう。

申請書類の書き方や申請に必要なもの、手続きの流れなどを詳しく教えてもらえます。申請方法は市町村のホームページなどでも確認できますが、地域包括支援センターでは申請手続き以外にも、介護に関するちょっとした疑問や悩みの相談も受け付けています。

独居の母親に認知症の症状が出てきたという娘からの相談

・相談者（高齢者との関係）：40歳女性（娘）

・高齢者の生活背景：70代前半の母親は一人暮らし。娘が近隣の市に居住

・相談内容：近くで一人暮らしをしている70代前半の母親が夜中に何度も電話をかけてくる、というお話です。

あるときは「鍵をなくした」と言うので母親の家まで様子を見に行くと、本人は自宅で休んでいて、電話をしたことも覚えていなかったそうです。

また「家に勝手に人が入ってきて、お金や物を盗んでいく」という話も繰り返すようになりました。

1日に何回も電話をかけてきて仕事にも支障が出てきたため、市の窓口に相談したところ、地域包括支援センターで相談するよう紹介されたということです。



対応に慣れている相談員（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

対応に慣れている職員の勧めで受診を了解した母親

・地域包括支援センターの対応：相談者（娘）の話を聞いて、まずセンター職員が母親の自宅を訪ねて様子を確認したいと提案したところ、「親に自分が相談したことを知られたくない」という希望がありました。

そこで職員は、管轄地域の高齢者宅を訪問しているふうを装って母親宅を訪問しました。そこで母親の日常生活のことや不安に思うことなどについて聞き取りをし、ちょうど「ものわすれ予防検診（※）」があるから受けてみないかと勧めました。

母親は娘さんから物忘れを指摘されると強く反発していたようですが、職員の勧めで案外すんなりと受診することを了解し、予防検診を受けたあとに介護保険申請も行いました。

要介護認定の判定が出るまでの間は職員が見守りのために定期的に電話や訪問をし、1カ月ほどして要介護2の判定が出たところで介護保険サービスの利用を開始しました。

現在母親は地域密着型サービスの一つである小規模多機能型居宅介護を利用し、通所や宿泊サービスを導入しながら、一人で穏やかな在宅生活を送っています。今年で初回の相談から2年が過ぎましたが、今でもセンター職員が電話・訪問による見守りを継続しているケースです。

（※ものわすれ予防検診……久留米市では、久留米大学高次脳疾患研究所との共同事業として「ものわすれ予防検診」を実施している［令和５年度実績］。対象は市内の65歳以上の人。1：血圧・体組成測定、2：認知機能検査、3：脳血流検査、4：絵画検査、5：嗅覚・聴覚検査により、認知機能の状態を確認する）

・コメント：認知症の人は、家族が受診を勧めると「自分は病気ではない」と主張して受診を拒否することがよくあります。ですが「本人も何かおかしい」という自覚や不安はあり、家族以外の第三者が受診や検査を提案すると、思いのほかスムーズに医療につながることがあります。

認知症で生活に支障が出てきているのに家族が病院に連れていくのが難しいというときは、地域包括支援センターに相談してもらえれば何かお役に立てると思います。

※本稿は『親の介護を考え始めたら読む本』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。