「冷え」と五臓の「腎」の働き

東洋医学では、更年期の不調は五臓の「腎」のエネルギーの衰えが原因と考えます。

なかでも【冷え】は「腎」の働きを低下させるのみならず、さまざまな不調の元凶と言っても過言ではありません。

季節に合わない薄着での外出や肌を露出したファッションは避けましょう。

また、寝るときにパジャマがはだけてしまったり、氷やアルコールなどで身体の内側から内臓を冷やしてしまうことも、更年期症状を悪化させる原因です。

「腎」とは水分代謝を司るところで、西洋医学の腎臓の働きとも似ています。これを東洋医学では「腎」の生理作用の一つである主水作用と言います。

「冷えは万病の元」と言いますが、たとえばこの主水作用がうまく働かないと、血行不良が起こり、下半身がむくんだり冷えたりし、更年期症状にも大きく影響します。（※五臓とは：東洋医学で「五行論」に基づく「肝、心、脾、肺、腎」の５つの臓器のこと）

「腎」の働き

ほかにも「腎」には蔵精作用といって、精を貯蔵する働きがあります。

精とは人体の構成や生命活動を維持する力であり、女性ホルモンや男性ホルモン、成長ホルモンといったあらゆるホルモン作用に当てはまる言葉です。

ですから、精ができるだけ満たされている状態を作ることが、更年期不調の改善や老化スピードをゆるやかにすることにも関連してくるというわけです。

「腎」の働きは、植物にたとえることができます。

「腎」は植物の「根」の部分に当たり、栄養や水分を土から吸い上げる役割を担っています。植物の「根」である「腎」が下半身の気・血・水のめぐりを司り、重力に逆らいながらそれらを体幹へと戻す働きをしています。

よって、「腎」の働きが低下すると下半身のめぐりが滞り、冷えが発生してしまうのです。すると、子宮や腸の働きにまで悪影響が及び、ホルモンバランスが乱れ、結果として更年期症状に繋がってしまいます。

私がこれまで多くの方々の施術をしてきた経験から言えることですが、10代の頃から身体を冷やし続けてきた人ほど、更年期症状が強く出る傾向にあることは間違いありません。

ですが、若い頃は冷えよりファッションを優先したいという気持ちも十分にわかります。ですので、今、気づいたときからでかまいません。

冷えを防ぐための意識・対策をしっかりと身に付けていき、「腎」の生命エネルギーをこれ以上落とさないよう心がけていきましょう。

「上熱下寒」と五臓の「肝」の働き

更年期症状は、「上熱下寒（じょうねつげかん）」の状態が完成してしまうことで起こります。上熱下寒とは、つまるところ「冷えのぼせ」の状態です。

五臓全体のバランスから説明すると、「腎」に影響しやすい 「肝」の働きの一つに、疏泄作用といって気血を体内で昇らせる働きがあります。

植物にたとえるなら、土から芽が出てグングンと上へと成長していく力を想像するとよいでしょう。

特に比較的体力のある人の場合、ストレスなどを抱えることでこの疏泄作用が暴走し、熱を生み出しながら気血を必要以上にドンドン上へと昇らせてしまうことがあります。

そして頭部へ気血が昇り過ぎると「頭に血が昇る」という言葉どおり、イライラしやすくなったり、頭痛や吐き気、薄毛、不眠といった不調が起こりやすくなってしまいます。

このように、「腎」の働きが低下して冷えが下半身に停滞する一方で、「肝」の暴走によって熱が上へ昇り過ぎる状態を上熱下寒と言います。

更年期に起こりやすい状態で、多くの不調を招く大きな原因となるのです。

上半身に熱が昇ると起こる症状

この寒熱のかたよりを西洋医学的にお伝えするなら、30代後半から低体温機能を果たしていた女性ホルモン・エストロゲンの分泌が低下することに起因するものだと言えるでしょう。

低体温機能が低下するということは、体温が上昇しやすくなるということ。

たとえば暖気は上へ昇り、冷気は下に降りる性質を持つのと同様に、体内でも熱が昇り、冷えが降りる「冷えのぼせ」状態になるということです。

このエストロゲンの分泌が低下することで、更年期が始まります。

こうした体温調節の乱れも、自律神経が整っていれば、自己調整力によって最小限で済むのですが、ストレスや冷えから内臓の働きが崩れ、自律神経が乱れていると更年期症状は悪化し、さまざまな不調が現れることになります。

上半身に熱が昇ることで、のぼせやほてり、ホットフラッシュ、イライラ、頭痛、動悸、抜け毛、めまい、多汗、不眠、もの忘れ、顔面紅潮、息切れ、ドライアイ、首肩こり、シミ、シワ、吐き気、肌のかゆみなどが起こります。



上半身に熱が昇ることで起こる症状（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

下半身に冷えが停滞すると起こる症状

下半身に冷えが停滞することで、冷えやむくみ、月経異常、下痢、便秘、性交痛、寝付きが悪い、重だるい、寝汗がひどい、腰痛、関節痛などが起こりやすくなります。



（イラスト／pum 『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』より）



更年期の不調はさまざまありますが、この上熱下寒のメカニズムがわかっていると、更年期特有の症状に限らず、より幅広い不調―自律神経失調症やうつ病、慢性疲労症候群、ウイルス感染後に起こる長期的な熱発など―においても、体内で起こっていることの把握と対応が、自分自身でできるようになります。

たとえ同じ病名だとしても、症状の種類や程度が人によって異なる更年期障害は、自律神経の乱れと内臓のバランスを細かく診ることができる東洋医学が得意とする分野です。

