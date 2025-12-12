「これ以上ないほど素晴らしい！」マインツ川颯太が待望の移籍後初ゴール！緊急出場から２分でポーランド王者から先制弾【ECL】
現地12月11日開催の欧州カンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズ第５節で、佐野海舟と川粼颯太を擁するドイツのマインツが、ポーランド王者のレフ・ポズナンと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。
佐野が先発したこの試合で先制ゴールを挙げたのが、シルバン・ヴィドマーの負傷により、26分から右ウイングバックで緊急出場した川粼だった。
投入からわずか２分後の28分、左サイドからのクロスに飛び込み、GKと交錯しながらも、身体でゴールに押し込んでみせた。
今夏に京都サンガF.C.から加入した24歳のMFは、これが待望の移籍後初ゴールとなった。
マインツの公式Xは、この初弾を「これ以上ないほど素晴らしい！」と称えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
