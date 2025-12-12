女優で声優の“はるかぜちゃん”こと春名風花（２４）がウェディングフォトを公開した。

１１日に自身のインスタグラムを更新し「載せるタイミングを逃してしまっていたけれどｎｏｔｅに【人妻歴半年】記念文章とともに解禁しました」と投稿。「夫への全国大公開ラブレターです」と説明し「＃結婚 ＃ウエディングフォト」とハッシュタグをつけた。

自身のブログ「ｎｏｔｅ」には、結婚に至るまでの経緯や、結婚が決まってからの生活について赤裸々に告白。「振り返ってみると特別なことは何もしていないし出費は結婚指輪と引越し費用くらいである」と振り返った。

投稿の最後にウェディングフォトについて言及し「最後に。特別なことしてないって言ってたけどこれだけはやってました。ウエディングフォト！！！！！ずっと２人だけでニヤニヤ楽しんでて全く表に出してなかったので載せていきます！！！！！これね。特別なことしてるやんって思ったでしょ。違うのプレゼントなの。お義母さまから『絶対やった方がいいよ〜！！』ってウエディングフォト代って書かれたお祝いをいただいたの。もうね。特別なこともやったらやったで大正解よ。何もなくても楽しい相手と何かをしたらそりゃあもう楽しいわけよ」とつづった。

春名は今年６月に俳優の岩崎ＭＡＲＫ雄大（４２）との結婚を発表。岩崎は東大卒で、俳優だけでなくアクティング・コーチ、翻訳者、英語指導者としても活動している。