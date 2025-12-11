¡Ú12·î11ÆüÌÃÊÁ´ÑÂ¬¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ß¤Î¹¶ËÉ¡¡ÁÀ¤¤¤Ï¾å¤²´ðÄ´¤ÎÇ¤Å·Æ²/È¿È¯´üÂÔ¤ÎTOWA
Çä¤ë¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤Çã¤¦¤ËÇã¤¨¤Ê¤¤Æü·ÐÊ¿¶Ñ
12·î11Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÇÈÍðÁê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤¬ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¶âÍø¤ò0.25¡ó°ú¤²¼¤²¡¢¥Õ¥§¥Ç¥é¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¶âÍøÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¤ò3.50～3.75¡ó¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ÏÀÞ¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢NY»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¥ª¥é¥¯¥ë¤¬È¯É½¤·¤¿Âè2»ÍÈ¾´ü·è»»¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ËÆÏ¤«¤º¡¢»þ´Ö³°¤Ç13¡ó²¼Íî¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿11Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡Ê9984¡Ë¤¬ÂçÉý²¼Íî¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£FOMCÄÌ²á¸å¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÇä¤ë¤ËÇä¤ì¤º¡¢Çã¤ª¤¦¤Ë¤âÇã¤¨¤Ê¤¤»ý¤Á¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢Æ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¥Õ¥óµÍ¤Þ¤ê¾õÂÖ¡£·ë²Ì¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð5ÆüÏ¢Â³¤Î²¼¤²¡£
¸å¾ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥É¥ó¤È²¼¤ËÄ·¤ÍÍî¤Á¤ÆÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬5Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤È¤«5Ëü±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¡¢Á°ÆüÈæ-453.98°Â¤Î5Ëü148±ß82Á¬¤Ç°ú¤±¤¿¡£¤³¤ÎÄ´»Ò¤À¤È¥á¥¸¥ãーSQ¡ÊÀèÊª·èºÑÆü¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢»Ô¾ì¤ÏÍÍ»Ò¸«¤Ê´¶¤¸¤Ç¿ä°Ü¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤¦¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢11Æü¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«5Ëü±ß¤Î¥µ¥Ýー¥È¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢12Æü¤Ï°ÂÃÍ¡Ê4Ëü9926±ß¡Ë¤ò³ä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î1¤Ä¤¬¥°¥íー¥¹»Ø¿ô¤À¡£ÆüËÜ¹ñºÄ10Ç¯Êª¶âÍø¤¬°ìÃ¶¥Ôー¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Äì¤¬¸«¤¨¤ºÃµ¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¶²ÉÝ»Ø¿ô¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤È¤â¤Ë³ô²Á¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤À¤±¤ÏÅê»ñ²È¤¬¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ë¡£
È¿È¯¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÇ¤Å·Æ²¤òTOWA
¤½¤ó¤ÊÉÔ°ÂÄê¤ÊÁê¾ì¤Î¤Ê¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤ò2¤Ä¤¢¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¤ÏÇ¤Å·Æ²¡Ê7974¡Ë¡£
11Æü¤Ï²¼¤²¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¾å¤²´ðÄ´¤Ç½ª¤ï¤ë¡£·îÂ¤Ç¤ß¤ë¤È2024Ç¯8·î¡¢11·î¡¢25Ç¯4·î¤Î°ÂÃÍ¤Ç·ë¤ó¤À¥µ¥Ýー¥È¥é¥¤¥ó¤Î¶áÊÕ¤Ë11Æü¤Î½ªÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÈ¿È¯¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£
¤¿¤ÀÆüÂ¤Ç¤Ï200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¤ê°µÎÏ¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤½¤¦¤À¡£¤â¤È¤Î¿å½à¤Þ¤ÇÃÍ¤òÌá¤¹¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Å¬Åö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÍø³Î¤·¤¿¤¤¡£²¾¤Ë11Æü¤Î°ÂÃÍ¡Ê1Ëü1000±ß¡Ë¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼Íî¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÅ±Âà¤·¤¿¤¤¡£
TOWA¡Ê6315¡Ë¡£
¤³¤Á¤é¤â·îÂ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È2025Ç¯¤Î4·î¡¢9·î¤Î°ÂÃÍ¤ò·ë¤ó¤À¥µ¥Ýー¥È¥é¥¤¥ó¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¤¤Þ¤Î³ô²Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÈ¿È¯¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
ÌÜÉ¸³ô²Á¤Ï¹âÃÍ¤ò·ë¤ó¤À¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò¾å¸Â¤Ë2700±ßÁ°¸å¡£¤¿¤À¡¢³ô²Á¤ÎÆ¬ÉÕ¶á¤Ç°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ê¡¢È´¤±¤Ë¤¯¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô²Á¾å¾º¤¬¤â¤¿¤Ä¤¯»þ´Ö¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥í¥¹¥«¥Ã¥È¤Ï10·î23Æü°ÂÃÍ¤Î1972±ß¤è¤ê¤ä¤ä²¼¶áÊÕ¤òÁÛÄê¡£
