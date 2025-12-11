アンリアレイジ初の「空中ファッションショー上映会」　会場はライトウォーク お台場

「アンリアレイジ（ANREALAGE）」が、お台場のイルミネーションイベント「ライトウォーク お台場（LIGHT WALK ODAIBA）」で2026年春夏コレクションの「空中ファッションショー上映会」を行う。開催日は12月14日。

「LIGHT WALK ODAIBA」は、12月4日から27日にかけて臨海副都心のエリアで開催されるストーリー体験型イルミネーションイベント。シンボルプロムナード公園の夢の大橋がメイン会場で、約2kmにわたり点在する18ヶ所の光のスポットをひとつのルートとして繋いで、エリア全体を歩いて楽しめる空間となっている。

空中ファッションショー上映会は、シンボルプロムナード公園・夢の大橋付近の上空で行い、2026年春夏パリコレクションショーの映像が上映される。同コレクションは、アンリアレイジと、障害のある作家と共に新たな文化の創造を目指すクリエイティブカンパニー「ヘラルボニー（HERALBONY）」がコラボレーションし、話題を集めた。

当日は、縦9m × 横6m の巨大LEDビジョンを使用し、コレクションの映像を夜空に浮かび上がらせ、光とファッションを融合することで、新しいファッション体験を創出するという。

◾️アンリアレイジ「空中ファッションショー上映会」

日程：2025年12月14日（日）

時間：第1回 17:30〜17:40／第2回 18:30〜18:40／第3回 19:30〜19:40

※雨天・強風の場合、15日（月）に延期、または中止の可能性あり

会場：シンボルプロムナード公園 夢の大橋付近上空

所在地：東京都江東区有明3丁目

LIGHT WALK ODAIBA：公式サイト / 公式インスタグラム