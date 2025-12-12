篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に、大澄賢也・竹財輝之助・梶原叶渚をはじめ、遠山俊也・柾木玲弥・越村友一・山下容莉枝・山田明郷の出演が決定！

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。

今回は、こずえ・怜治・佐伯の三人を取り巻く“家族”と“職務に関わる人々”を演じるキャスト陣を情報解禁。立場も思惑も異なる人々が交錯し、その存在が三人の物語を予測不能な方向へと動かす“鍵”となっていく。

大澄は、怜治の伯父で日下ホールディングス社長の日下秋彦役。竹財は、怜治の父で日下ホールディングス副社長の日下春臣役。ゴールデンプライム帯ドラマ初レギュラーを飾る梶原は、怜治の妹・寿々役。遠山は、氷川拘置所医務官・白井宗政役。柾木は、刑事で佐伯の部下・反町耕作役。越村は、氷川拘置所介護士・仲間篤志役。山下は、こずえの母・誠子役。山田は、怜治の祖父・日下在賢役を演じる。

大澄賢也 竹財輝之助 梶原叶渚 遠山俊也 柾木玲弥 越村友一 山下容莉枝 山田明郷 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/articles/51697cnb4d8v0phe4brm.html

ベテランから期待の若手まで揃った実力派キャスト陣が加わることで、ドラマは一層厚みを増していく。

■プロデューサー 鈴木亜希乃 コメント

ジェシーさん演じる日下怜治の家族たちにも、素敵なキャストの皆さんが揃いました！

竹財さん演じる怜治の父親・春臣と梶原さん演じる妹・寿々……この親子関係に何があったのか？日下ホールディングスを取り仕切る、大澄さん演じる伯父・秋彦、山田さん演じる祖父・在賢の動向からも目が離せません。この家族は怜治の起こした事件にどう関わるのか？

山下さん演じるこずえの母はどう影響していくのか……柾木さん演じる佐伯の後輩・反町、遠山さん演じる医務官・白井、越村さん演じる介護士・仲間、彼らの活躍にもご注目ください。

こずえや怜治を取り巻く家族たち……拘置所以外のストーリーも目が離せない展開が続きますので、ぜひ楽しみにしていてください！

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

