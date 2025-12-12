12月14日（日）午後3時〜午後4時55分（最大延長午後5時15分）ジャパンラグビーリーグワン2025-26開幕戦「東芝ブレイブルーパス東京 vs 埼玉パナソニックワイルドナイツ」を地上波・日本テレビ系全国ネットで生中継、動画配信サービス・Huluでライブ配信！この一戦は、19年W杯開幕戦の舞台・味の素スタジアムで行われる。

試合開始直前の午後2時15分頃からは、日テレスポーツ公式YouTubeチャンネルで、両チームの開幕戦直前練習をライブ配信。大一番を控えた選手たちの試合直前の表情や、味の素スタジアムの雰囲気など、試合を待ちきれない方はこちらもぜひお楽しみに！

■中継番組概要

日本最高峰リーグ「ジャパンラグビーリーグワン」は2022年に開幕し、5季目を迎えた。日本ラグビーの継続的発展と世界トップリーグを目指し、熱き戦いが繰り広げられる。今月行われた「ラグビーワールドカップ2027オーストラリア大会組み合わせ抽選会」を経て2年後に迎える本大会・リーグワンは日本代表の強化にとっても極めて重要な舞台となる。

昨季のジャパンラグビーリーグワン・プレーオフトーナメント決勝で、激闘の末史上初の連覇を果たした東芝ブレイブルーパス東京と、昨季4位と苦杯を喫した初代王者の埼玉パナソニックワイルドナイツが開幕戦で激突する。

「日本ラグビーの象徴」リーチマイケルら代表の中軸に、23年Ｗ杯ニュージーランド代表の司令塔にして世界的スター、リッチー・モウンガらを擁し、前人未踏の3連覇を狙う王者の東芝ブレイブルーパス東京（BL東京）。対する埼玉パナソニックワイルドナイツ（埼玉）は「笑わない男」稲垣啓太や「日本代表のスピードスター」ディラン・ライリー、さらに南アフリカ代表のダミアン・デアレンデら多くのスターを擁し王座奪還を狙うシーズンに臨む。

日本＆海外の代表選手を数多く擁する両チーム直近3試合の対戦成績では、BL東京が2勝1分と勝ち越しているものの、リーグワン通算の過去対戦成績では埼玉が7戦4勝2敗1分と勝ち越している。実力伯仲のライバル同士として日本＆海外代表選手が躍動するこの開幕戦は激戦が予想され、ラグビーファンだけでなく、初めて見る方でも興奮必至！

日テレAI「エイディ」を使い、選手のスゴさが分かる「プレースキックの距離と角度」やチームの攻防を分かりやすく可視化する「ディフェンスラインテクノロジー」といったCG表示システムなど、中継を盛り上げる様々な施策にも注目。

中継の解説は、Ｗ杯に3大会連続出場し日本ラグビーの飛躍を支えた田中史朗氏と、19年Ｗ杯では日本のエースとして活躍し埼玉パナソニックワイルドナイツのアンバサダーも務める福岡堅樹氏。ゲストには、自身もラグビー経験があり芸能界屈指のラグビー通で知られる櫻井翔を迎える。

※参考：リーグワンでの両チーム過去対戦成績（BL東京の7戦2勝4敗1分）

2022年2月19日 BL東京 ●18-30○ 埼玉

2022年12月17日 BL東京 ●19-22○ 埼玉

2023年4月21日 BL東京 ●22-34○ 埼玉

2024年3月9日 BL東京 ●24-36○ 埼玉

2024年5月26日 BL東京 ○24-20● 埼玉

2025年2月9日 BL東京 △28-28△ 埼玉

2025年3月22日 BL東京 ○42-31● 埼玉

■地上波データ放送で選手たちの素顔に迫る「細かすぎるプロフィール」を紹介

地上波データ放送では、「ラーメンと焼肉が大好物『土曜日の夜 試合後に食べるラーメンは格別』」（BL東京/リッチー・モウンガ）、「サッカーのリフティングが得意 小さい頃5000回出来た」（埼玉/山沢拓也）など、番組スタッフが徹底リサーチした注目選手たちの意外な素顔が分かる細かすぎるプロフィールを公開。ラグビー好きの方も、ラグビーにあまり馴染みない方も、ともに楽しめる内容となっている。

■放送予定

「ジャパンラグビーリーグワン開幕戦 東芝ブレイブルーパス東京 vs 埼玉パナソニックワイルドナイツ」

12月14日（日）午後3時〜午後4時55分（最大延長午後5時15分）

地上波日本テレビ系全国ネットで生中継 ・ Huluでライブ配信

ゲスト：櫻井翔

解説：田中史朗（11・15・19年W杯代表） 福岡堅樹（15・19年W杯代表）

実況：北脇太基（日本テレビアナウンサー）

リポート：山粼誠（日本テレビアナウンサー）

